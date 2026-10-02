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Aksaray'da Seleci Kösetol köyü mevkiinde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü ağır yaralandı

Aksaray'ın Seleci kösetol köyü mevkiinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu sürücüler Melih F. ve Hikmet K. ağır yaralandı; tedavileri sürüyor.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 23:26

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Aksaray'da Seleci Kösetol köyü mevkiinde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü ağır yaralandı

Aksaray'da Seleci Kösetol köyü mevkiinde kafa kafaya çarpışma

Akşam saatlerinde Aksaray’ın merkeze bağlı Seleci kösetol köyü mevkiinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 sürücü ağır yaralandı. Kazaya karışan araçlardan biri Melih F. (30) yönetimindeki 06 FTT 526, diğeri ise Hikmet K. (22) idaresindeki 26 BF 140 plakalı otomobildi.

Kaza ve olay yerindeki müdahale:

Çarpışma nedeniyle araçlar adeta hurdaya döndü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak yaralılara müdahale etti ve kurtarma çalışmaları yürütüldü.

Yaralıların sevki ve soruşturma:

Hayati tehlikeleri bulunduğu bildirilen yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.

AKSARAY’DA 2 ARACIN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 SÜRÜCÜ DE AĞIR...

AKSARAY’DA 2 ARACIN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 SÜRÜCÜ DE AĞIR YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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