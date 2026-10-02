Yazışmalarda görülen 'FETÖ' ifadesi hakem atamalarını soruşturma kapsamına aldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun dijital materyallerinde, hakem görevlendirmelerine ilişkin yazışmalar tespit edildi.

Soruşturmanın kapsamı:

Soruşturmayı yürüten birim tarafından yapılan incelemede, dijital verilerde geçen yazışmaların hakem atama süreçleriyle doğrudan ilişkili olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Gündoğdu'ya ait cihazlarda ele geçen mesajlar, soruşturmanın merkezindeki deliller arasında yer alıyor.

Yazışmaların içeriği ve tespitler:

İncelemede, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile Gündoğdu arasında geçen yazışmalarda, Hacıosmanoğlu'nun başkanlık döneminde kaybedilen maçlarda görev alan hakemleri not ettiği ve Gündoğdu'ya yönelik olarak 'FETÖ'cü, bunları bitir şeklinde bir ifade kullandığı görüldü. Gündoğdu'nun bu mesaja 'Tamam' yanıtını verdiği tespit edildi.

Bulunan yazışmalar, hakem görevlendirme mekanizmalarına ilişkin yeni soru işaretleri doğurdu. Savcılık, ele geçen dijital materyallerin soruşturmanın yönünü etkileyebileceğini değerlendiriyor.

Soruşturma kapsamında delil değerlendirmeleri ve süreçle ilgili işlemler devam ediyor; yetkili makamlar bulguları inceleyip hukuki süreci sürdürüyor.

FERHAT GÜNDOĞDU İLE İBRAHİM HACIOSMANOĞLU ARASINDAKİ MESAJLAŞMALAR ORTAYA ÇIKTI