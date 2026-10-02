Kayıt 46 gün sonra bulundu, kazanın seyrini değiştirdi

Olay ve ilk soruşturma:

Olay, 14 Temmuz tarihinde Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Motokurye Yusuf Böyüktaş (19) yönetimindeki 48 AVJ 702 plakalı motosiklet ile park yerinden geri manevra yaparak yola çıkan Selim A. idaresindeki 34 FST 69 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonrası devrilen motosiklet ve sürücü Böyüktaş, sürüklenerek park halindeki 35 CBV 241 plakalı araca çarptı.

Sağlık ekipleri ağır yaralı olarak Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Böüyüktaş için müdahale etti. Olay yerinde yapılan ilk incelemede kaza anını gösteren kamera kaydı bulunamadı. Otomobil sürücüsünün alkolünün olmadığı tespit edilerek, taksirle yaralama iddiasıyla gözaltına alınan Selim A. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. İlk bilirkişi raporu 10 Ağustos'ta savcılığa sunuldu ve bu raporda Yusuf Böüyüktaş asli kusurlu, Selim A. tali kusurlu, park halindeki sürücü Mustafa B. ise kusursuz bulundu.

Kamera kaydı ve ek bilirkişi raporu:

Kazanın ardından ailesinin takibiyle yapılan araştırmada, baba Ömer Böüyüktaş olay anına ait güvenlik kamerası kayıtlarını kendi imkânlarıyla 46 gün sonra buldu. Baba ve avukatının 4 Eylül tarihli dilekçesi üzerine savcılık talebiyle ek bilirkişi incelemesi yapıldı.

Ek raporda, Selim A.'nın araca bindikten sonra aracı çalıştırdığı, farlarını yaktığı ve park ettiği yerden kontrolsüz biçimde geri manevra yaparak trafiğe çıktığı tespit edildi. Görüntülerde motosikletin otomobilin sağ arka kısmına çarptığı, motosikletin devrilip sürücüsüyle birlikte yerde sürüklenerek park halindeki diğer araca çarptığı kaydedildi. Bilirkişi video ile Selim A.'nın ilk ifadesinin örtüşmediğini belirledi; sürücünün gerekli tedbirleri almadan geri manevra yaptığı ve kazada asli kusurlu olduğu değerlendirildi.

Aynı ek raporda, kazanın gerçekleştiği yerdeki hız sınırının saate 30 kilometre olduğu, Yusuf Böüyüktaş'ın bu sınırın üzerinde ilerlediği ve hızını yol ile trafik şartlarına uygun şekilde ayarlamadığı gerekçesiyle tali kusurlu sayıldığı belirtildi. Park halindeki diğer otomobil sürücüsü Mustafa B. hakkındaki kusursuzluk değerlendirmesi değişmedi.

Son gelişme ve tutuklama:

Böyüktaş, hastanedeki yaklaşık iki aydır süren tedavisinin ardından kazadan yaklaşık 70 gün sonra hayatını kaybetti. Genç sürücünün vefatının ardından soruşturmada kusur oranları yeniden değerlendirildi ve otomobil sürücüsü Selim A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayda, ilk tespitlerin kamera görüntüleriyle çelişmesi ve babanın ısrarlı takibi sonucu ortaya çıkan görüntülerin sürecin seyrini değiştirmesi dikkat çekti.

Kağıthane’de kazada ölen gencin babası 46 gün sonra kamera kaydını buldu, kusur tersine döndü