Kocaeli'nin hafızası sahnede: 16. kitap fuarı edebiyatı ve kenti buluşturdu

Kocaeli kitap fuarı kapılarını açtı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 16’ncısı düzenlenen ve 'Kağıttan Dünyaların Keşfi' sloganını taşıyan 16. Kocaeli Kitap Fuarı, Kocaeli Kongre Merkezi'nde ziyaretçilere kapılarını açtı. Açılış programı 'İnsan Hatırlar' başlığıyla gerçekleştirildi ve usta oyuncu Yetkin Dikinciler programda anlatıcı olarak yer aldı.

açılışta sahne ve performanslar:

Açılışta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Oda Orkestrası sahne aldı. Programda Engin Şen şef olarak görev yaparken, solistler arasında Çiğdem Yarkın, Emrah Uçar ve Sezen Kiremit yer aldı. Etkinlik, müzik ve anlatının birleştiği bir açılışla fuarın kültürel tonunu belirledi.

onur konuğu ve kitapların sığınak rolü:

Fuarın onur konuğu yazar Ahmet Güner Sayar oldu. Sayar, konuşmasında kitapların zor zamanlarda kişiye sağladığı sığınağa dikkat çekti ve şunları söyledi: 'Gündelik hayatta sıkıntılarımızın olmaması bu dünyayı dünya olmaktan çıkartır. Dünya ibtila merkezi. Her ne hâlde olursan ol, o sıkıntı seni bulur... Peki bundan nasıl sıyrılacaksın, kitapla.' Sayar, kişinin kendi seçtiği kitaplarla oluşturduğu kütüphanenin, sıkıntılı dönemlerde ruhsal bir fark yarattığını vurguladı.

kent belleği, dil ve romanın önemi:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın fuarda şehrin kültürel üretimine değindi. Bu yıl şehirle buluşturulacak 5 yayından söz eden Büyükakın, 'Soyut Vatan' kavramı üzerinden dilin önemini vurgulayıp 'dil yoksa vatan yok' ifadesini kullandı. Ayrıca şehrin yazılı eserlerle hafızasının korunması gerektiğine dikkat çekti: 'Roman yoksa şehir de olmuyor.' Büyükakın, roman, tiyatro metni ve sempozyumlar aracılığıyla kentin geçmişiyle bağının güçlendirileceğini belirtti ve kültürel üretimin şehir kimliğinin korunmasındaki rolünü anlattı.

vali çağrısı: çocuklara kitap hediye edin

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ise fuarın pratik bir çıktısı olarak kitap hediye etme alışkanlığının yaygınlaşmasını temenni etti. Aktaş, gelen misafirlere küçük kitaplar armağan etme uygulamasının sürdürüldüğünü hatırlatarak, 'karşılaştığımız çocuklara birer tane küçük kitap, birer tane roman, birer hikâye kitabı vermemizi bu fuarın çıktısı olarak ümit ediyorum' dedi. Vali, bu tür bir geleneğin genç nesillerde okuma alışkanlığını güçlendireceğini belirtti.

Fuar, açılış programıyla birlikte hem sahne sanatlarını hem de edebiyatı kentin gündemine taşıdı; katılımcılar, panel, söyleşi ve yayın tanıtımlarıyla sürecek etkinliklerde kent belleğini ve okuma kültürünü güçlendirmeyi hedefliyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL 16’NCISI DÜZENLENEN KOCAELİ KİTAP FUARI, "KAĞITTAN DÜNYALARIN KEŞFİ" SLOGANIYLA KAPILARINI AÇIYOR. FUAR ÖNCESİNDE DÜZENLENEN ÖZEL AÇILIŞ PROGRAMINDA "İNSAN HATIRLAR" ADLI DİNLETİ SAHNELENDİ.