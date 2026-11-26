olay özeti:

Elazığ’ın Aksaray Mahallesi sınırlarında yer alan Buğday Meydanında meydana gelen olayda, saman yüklü bir kamyonun yanına yanaşan bir pikap sürücüsü dikkat çekti. Kimliği öğrenilemeyen şahıs, kamyonun üstüne çıkıp toplam 3 torba samanı pikabına yükleyerek olay yerinden uzaklaştı.

görüntüde neler var:

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kayıtta, pikabın kamyonun yakınında durduğu ve şahsın kamyona çıktığı görülüyor. Kısa süre içinde torbaları araca taşıyan kişi, yüklemeyi tamamlayıp bölgeden ayrılıyor.

Olayla ilgili verilen bilgiler sınırlı olup, kayıtlar yalnızca hırsızlık anını belgelemektedir. Kamera görüntüleri, yaşananların zamanlamasını ve kişinin hareketlerini net şekilde gösteriyor.

ELAZIĞ’DA BİR VATANDAŞ, SAMAN YÜKLÜ KAMYONUN YANINA YANAŞTIĞI PİKAPLA, 3 TORBA SAMANI ALIP KAYIPLARA KARIŞTI. O ANLAR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI