Kilis-Hatay kara yolunda trafik kazası

Kilis’te hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza, Kilis-Hatay kara yolunun 10’uncu kilometresinde gerçekleşti.

Kaza ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, C.Ç. idaresindeki 27 BBM 098 plakalı hafif ticari araç ile U.H. yönetimindeki 79 AY 790 plakalı traktör çarpıştı. Çarpışmanın doğrudan nedenine ilişkin detaylar ile kazanın oluş şekli polis ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü tahkikat kapsamında inceleniyor.

Müdahale ve soruşturma:

Kaza ihbarının ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma ve tahkikat başlatıldı.

KİLİS'TE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE TRAKTÖRÜN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.