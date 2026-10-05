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Bugün yapılan tesisler yarınların şampiyonlarını şekillendirir

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 2002–2026 arasındaki yatırımlarla İzmir’de spor tesisleri, branş çeşitliliği ve lisanslı sporcu sayısında belirgin artış olduğunu vurguladı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 15:56

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EDİTÖR: Merve Çelik

Bugün yapılan tesisler yarınların şampiyonlarını şekillendirir

İzmir'de gençliğe yönelik spor yatırımlarının kapsamı:

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gençlik ve spor alanında gerçekleştirilen yatırımların İzmir’de somut sonuçlar verdiğini ifade etti. Saygılı, gençlerin spora erişimini artırmanın ve sportif altyapıyı güçlendirmenin sadece bugünü değil, ülkenin yarınlarını da şekillendireceğini belirtti.

İl Başkanı Saygılı’nın vurgu yaptığı temel nokta şu: ‘Gençlerimize yapılan yatırım, Türkiye’nin yarınlarına yapılan yatırımdır.’ Bu yaklaşım, yalnızca tesis sayısını artırmayı değil, aynı zamanda gençlerin bu tesislerden yararlanmasını sağlayacak faaliyet ve programları da kapsıyor.

Tesis ve branşlarda yıllara yayılan artış:

Saygılı, 2002–2026 dönemini karşılaştıran rakamlarla İzmir’deki dönüşümü anlattı. Buna göre 2002 yılında 34 olan spor salonu sayısı (okul spor salonları dahil) 2026 itibarıyla 71'e yükseldi. Halı saha sayısı daha önce bulunmazken 181'e ulaştı; yüzme havuzu sayısı 4'ten 15'e çıktı.

Tenis kortları 9'dan 44'e, sentetik yüzeyli futbol sahaları ise 0'dan 38'e yükseldi. Gençlik merkezi sayısı 2'den 22'ye çıkarılırken, ilçe, mahalle ve üniversitelerde açılan 11 genç ofisi de gençlerin hizmetine sunuldu.

Ayrıca branş çeşitliliğinde de ciddi bir artış görüldü: 2002'de 21 branşta hizmet verilirken, günümüzde bu sayı 62 olarak belirtildi. Lisanslı sporcu sayısında ise 9.925'ten 82.263'e yükseliş kaydedildi.

Programlar, projeler ve spor etkinliklerinin etkisi:

İzmir’de yürütülen projelerden biri olan ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ kapsamında 2026 yılında 16.417 öğrenci ve sporcu yüzme eğitimi aldı. Ayrıca kentin farklı noktalarına kurulan 9 portatif havuz ile yüzme eğitimi gençlerin ayağına götürüldü.

Okul sporlarında 2026 yılı verilerine göre 74.360 sporcu kartı ve 62.522 lisans ile toplam 11.855 müsabaka gerçekleştirildi. Bu dönemde düzenlenen 596 organizasyon için 58.650.000 TL kaynak kullanıldı.

Gençlik merkezleri aracılığıyla düzenlenen kamplar, tarih ve kültür programları, yaz kulüpleri ve sosyal faaliyetler gençlerin fiziksel gelişiminin yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimine de katkı sağlıyor.

Hedef: İzmir’i daha fazla şampiyon çıkaran şehir haline getirmek:

Saygılı, yatırımların nihai amacının sadece tesis sayısını artırmak olmadığını; geleceğin şampiyonlarını, milli sporcularını ve ülkeyi uluslararası arenada temsil edecek sporcuları yetiştirmek olduğunu söyledi. Filenin Sultanları’nın Avrupa şampiyonluğu örneğini vererek, başarıların yalnızca maç gününde kazanılmadığını; temelinin çocukların ilk adımlarını attığı salonlarda, sahalarda ve havuzlarda atıldığını vurguladı.

“Biz bugün spor salonlarını, sahaları, havuzları ve gençlik merkezlerini artırırken aslında yarının şampiyonlarına yatırım yapıyoruz,” diyen Saygılı, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gençlere yönelik yatırımların artarak süreceğini ve İzmir’i sporda daha güçlü, daha başarılı bir kent haline getirmeye devam edeceklerini belirtti.

Konuşmasında gençliğe yapılan yatırımın uzun vadeli toplumsal fayda ürettiğini sıkça dile getiren Saygılı, İzmir’deki rakamların bu stratejinin somut göstergesi olduğunu ifade etti ve gençlerin sporla buluşmasını sağlayacak çalışmaları sürdürme taahhüdünde bulundu.

AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI BİLAL SAYGILI

AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI BİLAL SAYGILI

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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