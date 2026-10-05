Eğitimle direnmek: Filistin’de yaşam ve öğrenmenin tarihi

Program ve katılımcılar:

Avrasya Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen Bilim Kafe etkinliği, Akçaabat Söğütlü Esentepe Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. Programda konuşmacı olarak yer alan Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan Altun, Filistin’de eğitim ve gündelik yaşamın tarihsel sürecini çok yönlü bir perspektifle ele aldı.

Filistin’de eğitim ve gündelik yaşam:

Altun, Filistin meselesinin yalnızca savaş ve siyaset bağlamında okunmaması gerektiğini vurguladı. Tartışmada mülksüzleştirme, zorunlu yerinden edilme, toplumsal hafıza ve direniş pratikleri ön plana çıktı. 1948 Nakba’sından günümüzdeki insani yıkıma uzanan süreç, Filistin halkının bulunduğu yerde var olma iradesini simgeleyen sumud kavramı çerçevesinde aktarıldı.

Alternatif eğitim ve çocukların hakları:

Söyleşide, eğitimin sadece bilgi aktarımı olmadığı; insan onuru ve toplumsal sürekliliğin temel direği olduğu belirtildi. Dr. Altun, tüm baskı ve kısıtlamalara rağmen Filistinlilerin alternatif eğitim ağları ve yeraltı okulları aracılığıyla çocukların öğrenme hakkını ve kolektif hafızayı nasıl canlı tuttuklarını anlattı.

Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan Altun'ın sözleri şöyleydi: Filistinlilerle, ister onları dindaşınız kabul edin ister etmeyin; ister onları mazlum kabul edin ister etmeyin, fark etmez. Sizinle yaşıt olan, sizinle aynı hayatı yaşama ihtimali varken bir türlü yaşayamayan gençlerin; beraber oyun oynayabileceğiniz, film izleyebileceğiniz, projeler üretebileceğiniz akranlarınızın bugün bunların hiçbirine sahip olamadıklarını, ancak sadece eğitimle birbirlerine tutunabildikleri bir gelecek tasarlayabildiklerini düşünün. Eğitim denen şeyin okula gidip gelmekten çok daha fazlası olduğunu, bir arada hayatta kalmanın ve millet olarak var olabilmenin yolunun eğitimden geçtiğini fark etmeniz en önemlisidir

Etkinlikte ayrıca öğrencilerin soruları alındı ve konuya ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Söyleşi, Filistin’de eğitimin tarihsel rolünü ve günlük yaşam üzerindeki etkilerini tartışan katılımcıların katkılarıyla sona erdi.

DR. ÖĞR. ÜYESİ ERDOĞAN ALTUN’UN KONUŞMACI OLARAK YER ALDIĞI SÖYLEŞİDE, FİLİSTİN’DE EĞİTİM VE GÜNDELİK YAŞAMIN TARİHSEL SÜRECİ ÇOK YÖNLÜ BİR PERSPEKTİFLE ELE ALINDI.