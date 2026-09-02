Gurbetçi koşucu Almanya’dan başlayıp 53 günde Buldan’a ulaştı

Almanya’dan Buldan’a 53 günlük dönüş

Almanya’nın Lörrach kentinden yola çıkan Buldanlı gurbetçi Mustafa Güzel, yaklaşık iki yıldır planladığı koşuyu tamamlayarak Denizli’nin Buldan ilçesine ulaştı. Güzel, Almanya’dan başlayıp Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan’ı aşarak Türkiye’ye vardı.

Rota ve yolculuk detayları:

Toplam 53 gün süren yolculuk sırasında Güzel, farklı iklim ve coğrafyalardan geçti. Her günün planını önceden hazırladığını belirten koşucu, yollarda karşılaştığı engelleri ve rutini anlattı. Yol boyunca yanında taşıdığı Türk Bayrağını Akçeşme mevkiinde kız kardeşi Eslem Güzele teslim etti; bu an duygu dolu anlara sahne oldu.

Karşılaşmalar, zorluklar ve karşılama:

Güzel, koşusu sırasında yağmur ve sıcak hava koşullarının yanı sıra yabani hayvanların saldırısına uğradığını söyledi. "Azimle yola çıktım, sevinçle yurduma kavuştum" diyen Güzel, ayaklarının yaralandığını, kanadığını ve bazı anlarda baygınlık geçirdiğini aktardı. Kendisini Buldan Akçeşme mevkiinde dayısı Orhan Gel, kız kardeşi ve yakınları karşıladı; Güzel, bayrağı öperek teslim etti.

Güzel, yolculuğunu "Gurbetçi bir ailenin çocuğuyum" sözleriyle özetledi ve vatanına ulaşmanın kendisi için ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Memleketine kavuşmanın ardından enerji toplamak için Buldan’daki üzüm ve meyvelerden yiyeceğini söyledi: "Azimle yola çıktım, sevinçle yurduma kavuştum. Allah’ın yardımı ve hayır dualarıyla memleketime kavuştum."

Koşucunun deneyimleri, zorluklara rağmen hedefe ulaşmanın kişisel bir başarı öyküsü olarak kayda geçti. Yol boyunca karşılaştığı güçlükler ve fiziksel yaralanmalara rağmen ilerlemeye devam etmesi, çevresindekiler tarafından takdirle karşılandı.

Güzel, geleceğe dair de planlarından bahsetti: "İdeallerinizden asla vazgeçmeyin." Kendisini takip edenlere yeni projelerinin olduğunu ve bunları hayata geçirmek istediğini söyledi; destek verenlere teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

Mustafa Güzelin yolculuğu, gurbet ve vatan duygusunun yanı sıra azim ve dayanıklılığın somut bir örneği olarak ilçede konuşuluyor.

MUSTAFA GÜZEL