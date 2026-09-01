Buldan'da bağdaki iki tonluk üzüm hırsızlığı aydınlatıldı

Olayın gelişimi:

30 Ağustos Pazar günü Buldan Acısu mevkiinde, Halıllar Bağları olarak bilinen bölgede bulunan İbrahim Özet'e ait üzüm bağına giren kadınlı erkekli bir grup, asmalardaki üzümleri kesip beraberlerinde getirdikleri araca yükleyerek bölgeden uzaklaştı. Olayda çalındığı bildirilen miktar yaklaşık 2 ton üzüm olarak kaydedildi.

Soruşturma ve yakalanma:

Gelen ihbar üzerine çalışma başlatan Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, titiz araştırma ve incelemeler sonucu olayın şüphelilerine ulaştı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

BULDAN’DA GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BİR ÜZÜM BAĞINDAN YAKLAŞIK 2 TON ÜZÜM ÇALINMASI OLAYININ ŞÜPHELİLERİ, İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SONUCU YAKALANDI.