Hızlı uyum: Tera Portföy fonlarını SPK düzenlemelerine iki ay önce uyarladı

talepler ve atılan adımlar:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yatırım fonlarına ilişkin 28 Ağustos 2026 tarihli ilke kararının ardından Tera Portföy, kurucusu ve yöneticisi olduğu fonlarda hızlı bir uyum süreci başlattı. Şirket, yönettiği toplam varlık büyüklüğünün temmuz sonu itibarıyla 511 milyar TL olduğunu belirtirken, SPK'nın düzenlemelerine ilişkin yükümlülükleri son tarihten önce tamamlamayı tercih etti.

Tera Portföy Genel Müdürü Ethem Umut Beytorun, "Attığımız adımlar, yapılan düzenlemeye hızla uyum sağlama kabiliyetimizin en somut göstergesi" ifadelerini kullandı. Şirketin bu tavrı, operasyonel altyapı ve risk yönetimi uygulamalarının etkinliğine dair bir işaret olarak değerlendirildi.

uyum sürecinin ayrıntıları:

SPK'nın 31 Ekim 2026'ya kadar süre tanıdığı düzenlemelere karşılık, Tera Portföy bazı fonlarını 31 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla yeni kurallara uygun hale getirdi. Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fonu (DOH), düzenlemenin yayımlanmasını takip eden ilk işlem gününde tam uyuma geçti. Bunun yanında Tera Portföy Birinci Serbest Fon (TLY) ve Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon (TMV) ise uyum çalışmalarını 31 Ağustos 2026 itibarıyla tamamlanma aşamasına getirdi.

Şirket yetkilileri, uyumun yalnızca mevzuata uygunluğun ötesinde, yatırımcı menfaati odaklı bir yaklaşımın ürünü olduğunu vurguladı.

sermaye yapısında dönüşüm ve gerekçesi:

Tera Portföy Yönetim Kurulu, SPK'nın portföy yönetim şirketlerinin sermaye yeterliliklerine ilişkin yeni kriterlerini değerlendirdikten sonra kayıtlı sermaye tavanında ve ödenmiş sermayede artış kararı aldı. Kurul, kayıtlı sermaye tavanını 1.000 kat artırarak 40 milyar TL'ye yükseltmeyi ve mevcut 150 milyon TL olan ödenmiş sermayeyi 4 milyar TL'ye çıkarmayı kararlaştırarak SPK'ya başvuruda bulundu.

SPK yeni düzenlemesiyle portföy yönetim şirketleri için asgari başlangıç sermayesini 250 milyon TL olarak belirlemiş; daha geniş kapsamlı faaliyet yetkisine sahip şirketler için ise asgari başlangıç sermayesini 500 milyon TL şartı getirmişti. Tera Portföy'ün aldığı sermaye kararları, bu yeni çerçeveye uyum sağlamanın yanı sıra daha geniş faaliyet alanlarını desteklemeye yönelik bir hazırlık olarak sunuldu.

Tera yetkilileri, yatırımcıların menfaatlerini önceliklendirmeye devam edeceklerini, düzenleyici gelişmeleri yakından takip ederek fon yönetimini disiplinli ve mevzuata tam uyumlu şekilde sürdüreceklerini belirtti.

TERA PORTFÖY GENEL MÜDÜRÜ ETHEM UMUT BEYTORUN