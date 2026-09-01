Sultangazi'de ıhlamur ağacına kimyasal madde döküldüğü iddiası, esnaf şikâyetçi oldu

Sultangazi'de ıhlamur ağacına atılan madde iddiası üzerine inceleme

İstanbul Sultangazi'de faaliyet gösteren bir gıda toptancısının önündeki ıhlamur ağacının dibine, iki gece üst üste kimyasal olduğu öne sürülen madde döküldüğü iddiası mahallede tedirginlik yarattı. İşletme sahipleri, ağacın kök bölgesinde oluşan kabarcıkları fark edince güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüpheli hareketleri tespit etti.

görüntüler ve esnafın tespiti:

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında gece saatlerinde bir kişinin ağacın dibine elindeki kapla bir madde döktüğü görüldü. Görüntüler sonrası işletme sahipleri durumu yetkililere bildirdi. Olayı anlatan işletmecilerden Mehmet Turgut, "Burada hiç kimseyle husumetimiz yok, halkımıza hizmet veriyoruz, gıda toptancılığı yapıyoruz. 2 gündür ağaca kimyasal madde dökülüyor. Kameralarda da kayıtlarda var zaten, ağaca zarar vermeye çalışıyor. Kameralarda belli kimin yaptığı. Komşumuz olan işletme, kendi dükkanının önünün görülmediğinden dolayı tahminimce böyle bir şey yapmaya kalkışmış" ifadelerini kullandı.

resmi müdahale ve şikâyet süreçleri:

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ile Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde inceleme yaparak tutanak tuttu. İşletme sahipleri emniyete giderek komşu esnaf hakkında resmi olarak suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

Olayda adı geçen toptancı işletmecilerinden Abdulkadir Turgut ise mahallede uzun yıllardır esnaf olduklarını belirterek, "15 senedir burada esnafız. Komşularımız bizi biliyor. Son zamanlarda bizimle ilgili şikayetler ve zabıtalar geldi... 2 gündür geliyoruz, baktığımızda ağacın etrafında kabarıklar var. Araştırıp kameralara baktık ve tespit ettik. Yan komşumuz kimyasal madde getirip ağacın etrafına döküyor... Bu ağacın ne zararı var ona? İnsanlar gölgesinde yaşıyor, kuşlar yaşıyor. Ihlamur ağacı bu, kokusu da hoş. Bunu yapma sebebi nedir?" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmış olup, polis ve belediye ekiplerinin incelemeleri ile güvenlik kamerası kayıtları delil olarak değerlendiriliyor. İşletme sahipleri, hem ağacın zarar görmemesi hem de benzer eylemlerin tekrarlanmaması için yetkililerden takip ve önlem talep ediyor.

İSTANBUL SULTANGAZİ’DE BİR KİŞİ, GIDA TOPTANCISININ ÖNÜNDEKİ IHLAMUR AĞACININ DİBİNE İKİ GECE ÜST ÜSTE KİMYASAL OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN BİR MADDE DÖKTÜ.