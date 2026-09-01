Bursa’nın 700 yıllık lezzet mirası Merinos Parkı’nda buluşacak

Bursa gastronomisini ulusal ve uluslararası sahneye taşıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali, 18-19-20 Eylül 2026 tarihlerinde Merinos Parkı'nda ziyaretçilerle buluşacak. Festival, Bursa'nın zengin mutfak kültürünü tanıtmayı, gastronomi turizmini geliştirmeyi ve yerel üreticileri desteklemeyi amaçlıyor. Etkinlikler aynı zamanda Bursa'nın Fethi'nin 700. yılı programları kapsamında özel içeriklerle gerçekleştirilecek.

Hedefler ve katılımcılar:

Festivalin tanıtım toplantısına Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Tanıtma Şube Müdürü Serkan Teke katıldı. Organizasyonun temel hedefleri arasında Bursa gastronomi mirasını korumak, coğrafi işaretli ürünlerin özgünlüğünü belgelemek ve üretici-hikâye-bağını güçlendirerek ekonomik değere dönüştürmek yer alıyor.

Programda neler var:

Festival alanında kadın kooperatifleri, yerel üreticiler ve mahallelerin stantları bulunacak; ziyaretçilere coğrafi işaretli ürünlerin hikâyeleri ve tadımları sunulacak. Dünya çapında tanınmış şefler ile gastronomi profesyonelleri Gastro Sahne ve masterclass programlarında deneyimlerini paylaşacak. Akademisyenler, gastronomi yazarları ve sektör temsilcileri ise söyleşilerde farklı başlıklarda bilgi aktaracak.

Etkinlik yapısı ve tematik sunumlar

Festivalde ziyaretçilerin gastronomiyi birden fazla açıdan deneyimlemesi için altı farklı etkinlik alanı oluşturulacak. Ana sahnede gastro söyleşiler, şovlar ve konserler; yemek yarışmaları alanında ise gastronomi öğrencileri, profesyonel şefler, kardeş şehir temsilcileri ve kadın kooperatifleri hünerlerini sergileyecek. Lezzet atölyelerinde coğrafi işaretli ürünlerin üretim süreçleri, tarihçeleri ve tadımları programlanacak.

Fetihle başlayan 700 yıllık lezzet yolculuğu:

Festivalin programında, Bursa'nın Fethi'nin 700. yılına özel olarak hazırlanmış "Fetihle Başlayan 700 Yıllık Lezzet Yolculuğu" adlı sergi ve deneyim alanı yer alacak. Bu tematik alanda Selçuklu'dan Osmanlı'ya geçiş, erken dönem Osmanlı mutfağı, Osmanlı ve Balkan etkileri ile günümüz Bursa mutfağının tarihi bağlamı anlatılacak. Tematik dekorlar, tadım stantları ve uygulamalı atölyeler ziyaretçilere tarihsel bir perspektif sunacak.

Uluslararası iş birlikleri ve stratejik vizyon:

Festival kapsamında 10 ülkeden 12 kardeş şehir temsilcileri katılacak ve uluslararası lezzet tanıtımları yapılacak. Organizasyon, 2035 Bursa Gastronomi Vizyon Belgesi ve Bursa Turizm Master Planı ile uyumlu olarak kentin gastronomi stratejisinin şekillenmesine katkı sağlayacak. Hedef, Bursa'yı ulusal ve uluslararası pazarlarda güçlü bir gastronomi markası olarak konumlandırmak ve gastronomiyi şehrin turizm ekonomisinin vazgeçilmez bir parçası haline getirmek.

Festival ayrıca çocuklar ve aileler için anne-çocuk mutfak atölyeleri ve eğitici etkinlikler düzenleyerek geleneksel lezzetlerin yeni kuşaklara aktarılmasını destekleyecek. Bu kapsamda yerel yarışmalarla hem mirasın yaşatılması hem de yerel üretimin teşvik edilmesi planlanıyor.

Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali, hem profesyoneller hem de kent sakinleri için Bursa'nın hikâyesini, ürününü ve ustasını bir arada sunma amacı taşıyor; ziyaretçilere üreticiden tabağa uzanan bir deneyim vadediyor.

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ