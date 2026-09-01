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Gaziantep'te Nisa Törer için son görev yerine getirildi

KKTC'de batan yolcu gemisinde yaşamını yitiren 14 yaşındaki Nisa Törer, Gaziantep'te aile yakınlarının katıldığı törenle defnedildi; aramalar sürüyor.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 13:19

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gaziantep'te Nisa Törer için son görev yerine getirildi

Gaziantep'te Nisa Törer son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında batan yolcu gemisinde hayatını kaybeden 14 yaşındaki Nisa Törer, memleketi Gaziantep'te gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze, adli tıp işlemlerinin tamamlanmasının ardından hava yoluyla Gaziantep'e gönderildi.

cenaze töreni ve uğurlama:

Cenaze Gaziantep Havalimanı'nda aile yakınları tarafından karşılandı. Cenaze, Yeşilkent Mezarlığı'na götürülerek öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Tören sırasında yakınları büyük üzüntü yaşadı ve dualar edildi.

kazanın boyutu ve ailenin durumu:

30 Ağustos'ta Girne'den Mersin Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisinin Girne açıklarında batması sonucu yaşanan faciada 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi kayboldu ve 241 kişi sağ kurtarıldı. Törer ailesinden 11 yaşındaki Yusuf Törer ve 10 yaşındaki Yunus Törer sağ kurtuldu; 14 yaşındaki Nisa Törer ise hayatını kaybetti. Ailenin babası Ferdi Törer (43) denizde kayboldu ve arama çalışmaları devam ediyor. Nisa'nın annesi Güneş Törer dört yıl önce kanser nedeniyle vefat etmişti.

aileden gelen açıklamalar:

Törer ailesinin kuzeni Mustafa Çan, "4 yıl önce anneleri vefat etmişti. Şu an batan gemide kaybolan Ferdi abi çocuklarını alıp halasını yanına tatile gitti. Oradan dönerken bu olay oldu. Şu an kızımızı defnedeceğiz. Ferdi Törer hala kayıp, hala haber yok. Şimdi bir kızı vefat etti. Diğer 2 çocuk sağ salim çok şükür kurtuldu. Onlar da buradalar. Sağlık kontrolü yapıldı. çocukları bize teslim ettiler. Ama kayıp babaları hala bulunamadı. İnşallah güzel bir haber bekliyoruz. Gözaltı ve tutuklananlar oldu. İhmali olanların cezası çekmesini istiyoruz. En ağır şekilde cezalandırmalarını istiyoruz. Şu an hepimizin yüreği yanıyor. Bu acı hepimizin acısı" dedi.

Cenaze törenine katılanlar aileye başsağlığı dilerken, arama-kurtarma çalışmalarının ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

NİSA TÖRER’İN CENAZESİ, MEMLEKETİ GAZİANTEP’TE GÖZYAŞLARI ARASINDA SON YOLCULUĞUNA...

NİSA TÖRER’İN CENAZESİ, MEMLEKETİ GAZİANTEP’TE GÖZYAŞLARI ARASINDA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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