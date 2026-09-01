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Bozüyük'te hafriyat kamyonu dönüşte çukura saplanıp devrildi

Bozüyük Dübekli Köyü'ndeki inşaat sahasında dönüş yapan hafriyat kamyonu çukura saplanıp devrildi; sürücü Hasan K. yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 13:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bozüyük'te hafriyat kamyonu dönüşte çukura saplanıp devrildi

Bozüyük'te hafriyat kamyonu dönüşte çukura saplanıp devrildi

Bozüyük ilçesine bağlı Dübekli Köyü'ndeki inşaat ocak sahasında, taş yüklü bir hafriyat kamyonu dönüş yaptığı sırada çukura girerek devrildi. Olayda sürücü yaralanırken, yetkililer kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Kaza anı ve araç bilgileri:

Edinilen bilgiye göre, 34 MUT 486 plakalı taş yüklü kamyonu Hasan K. idare ediyordu. Dönüş manevrası sırasında kamyon çukura girerek sürücü kontrolünü kaybetti ve araç devrilip yan yattı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yaralanan sürücü Hasan K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

BİLECİK&#039;TE KONTROLDEN ÇIKAN HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLİP YAN YATARKEN, YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEYE...

BİLECİK'TE KONTROLDEN ÇIKAN HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLİP YAN YATARKEN, YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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