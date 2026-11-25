Ayın bulutlardan yükselişi Afyonkarahisar'da kayıt altına alındı
Afyonkarahisar’da ayın bulutlar arasından yükseldiği ve gündüzün yerini geceye bıraktığı anlar, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.
görüntülerin kaydedilme biçimi:
Görüntüler, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde görevli Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz tarafından kaydedildi. Timelapse tekniğiyle hazırlanan çekimlerde ayın bulutların arasından yavaş yavaş yükselişi detaylı biçimde gözlendi.
gökyüzünde oluşan etki:
Çekimler, günün sona erip gecenin başlamasıyla birlikte gökyüzünde oluşan görsel şöleni ortaya koydu; görüntüler izleyenlere kartpostallık kareler sundu ve büyük beğeni topladı.
Hakan Yılmaz'ın kaydettiği bu anlar, doğanın gündelik ritminde görülen estetiği vurguluyor ve ayın hareketinin gözlemlenmesine olanak sağlıyor.
Ayın bulutlar arasından yükselişi mest etti
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