TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gelişme:

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe görüşmeleri sırasında DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek'in kullandığı ifade oturumda tartışma yarattı. Çiftyürek'in "Bizim Kürdistan" sözlerine Komisyon Başkanı Mehmet Muş araya girerek tepki gösterdi.

Muş'un sözleri:

Meclis Başkanı sıfatıyla araya giren Muş, Çiftyürek'in sözlerini anayasaya aykırı bulduğunu belirtti. Muş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Anayasaya aykırı yaptığınız. Sayın milletvekilleri bir faydası yok size bunun. Anayasa’nın 3. maddesinde ‘Türkiye Devleti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün’ olduğu açıkça ifade edilmiştir. Buna uyulmadığını görüyoruz. Anayasaya aykırı söylediğiniz. İdarenin bütünlüğü madde 123 ve 126 ama siz diğer milletvekillerinden daha farklı bir şey yaptınız. Siz, ‘Bizim Kürdistan bölgesi’ diyerek özellikle bunu belirtmiş oldunuz. Ben sizi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, TBMM’nin bir milletvekili olarak bu konuşmayı size verdim. Bunu lütfen tekrarlamayın. Buranın tamamı Türkiye Cumhuriyeti devleti. Siz de onun bir ferdisiniz. 86 milyonun ne kadar payı varsa sizin de o kadar payınız var orada".

Çiftyürek'in yanıtı:

Çiftyürek, Muş'un müdahalesine kısa yanıt verdi ve ifadeyi açıklamaya çalıştı: "Bizim derken ben hepimizi kastettim Sayın Başkanım" dedi. Başkan Muş, Çiftyürek'in açıklamasına karşılık olarak ifadenin anlamının öyle anlaşılmadığını belirtti ve tekrarlamamasını istedi.

Oturumda yaşanan bu karşılıklı konuşma, komisyon çalışmalarında kısa süreli bir gerilim yarattı ve gündemdeki bütçe görüşmeleri esnasında tartışma konusu oldu.

TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA DEM PARTİ VAN MİLLETVEKİLİ SİNAN ÇİFTYÜREK'İN "BİZİM KÜRDİSTAN" İFADESİNİ KULLANMASI ÜZERİNE KOMİSYON BAŞKANI MEHMET MUŞ (ORTADA) TEPKİ GÖSTERDİ.