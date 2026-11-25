Peri Suyu'nda görülen anlar

Elazığ ile Tunceli sınırında yer alan Peri Suyu havzasında, su samurunun avladığı balığı yiyiş anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler, bölgedeki doğal yaşamın yerel sakinler tarafından kayda alındığı anlara bir yenisini ekledi.

çekimi yapan kişi:

Karakoçan ilçesi Bağın Kaplıcası mevkiinde çekilen görüntüleri, bölgedeki vatandaş Kenan Çavundur cep telefonuyla kaydetti. Kayıtlarda su samurunun su yüzeyinde yakaladığı balığı tüketme anları net şekilde görülüyor.

görüntülerin bölgesel önemi:

Peri Suyu havzasında zaman zaman görüldüğü bildirilen su samurları, bu kayıtla bir kez daha bölgedeki varlıklarını hatırlattı. Olay, hem yerel halkın hem de doğa meraklılarının dikkatini çekerken, çekilen görüntüler bölgede doğal yaşamın izlenmesine dair somut bir belge niteliği taşıyor.

Görüntülerin paylaşılmasıyla birlikte, Peri Suyu'ndaki bu tür gözlemlerin sürekliliği ve bölgedeki canlı çeşitliliğine dair farkındalığın artması bekleniyor.

ELAZIĞ’IN KARAKOÇAN İLÇESİNDE PERİ SUYU’NDA AVLADIĞI BALIĞI YİYEN SU SAMURU, CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ