Kocaelispor'da Selçuk İnan: galibiyetin değeri mücadeledeydi

Trendyol Süper Lig 13. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Çorum FK karşısında 1-0'lık bir sonuçla sahadan galip ayrıldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında takımın teknik direktörü Selçuk İnan, özellikle mücadelenin ve disiplinli oyunun bu sonuca ulaşmada belirleyici olduğunu vurguladı.

maçın özeti:

İnan, karşılaşma öncesi rakibin güçlü ve istekli bir yapıya sahip olduğunu belirtti: "Maçtan önce güçlü ve çok istekli bir takıma karşı oynayacağımızı belirttim. Çünkü gerçekten iyi oyuncuları var, iyi bir takım." Oyuncularının saha içindeki planı eksiksiz uyguladığını söyleyen İnan, maçı değerlendirilirken elde edilen sonucun önemine dikkat çekti: "Maçı 1-0 skorla bitirmek ve buradan 3 puanla ayrılmak çok önemliydi."

Karşılaşmada Kocaelispor başlangıçtan itibaren istediği gibi pozisyonlar üretti; teknik ekip ve oyuncular ikinci gol fırsatlarına da yaklaştı ancak skor farkı açılamadı. İnan, takımın pozisyon üretme ve oyun organizasyonu açısından olumlu performans sergilediğini ifade etti.

bitiricilik ve çalışma planı:

Golcü bölgesinde neticelendirme eksikliğini kabul eden İnan, bu alanda daha fazla çalışacaklarını aktardı: "Doğru bir oyun konumlandırmalarımız çok iyiydi, final paslarımız çok iyiydi. Hep oyuncuları bulabildik ama neticelendirme konusunda biraz daha çalışmamız gerekiyor." Teknik direktör, antrenman sonrası hücum oyuncularıyla özel çalışmalar yaptıklarını ve bireysel gelişime önem verdiklerini ekledi. "Hücum oyuncularımızla çalışmalarımız oluyor. Onları geliştirmeye çalışıyoruz, onlarla sürekli konuşuyoruz."

İnan, stresli anlarda oyuncuların kaliteyi sahaya yansıtmakta zorlanabildiklerini, buna rağmen pozisyonlara girmeye devam ettiklerinde zamanla daha iyi sonuçlar elde edeceklerine inandığını söyledi.

taraftar ve takım ruhu:

Teknik direktör, taraftarlara teşekkür ederek onların desteğinin takım üzerindeki olumlu etkisini vurguladı: "Taraftarların her zaman yaptığı tezahürat bizi mutlu ediyor, gururlandırıyor. Yanlarımızda olmaları bize yetiyor." İnan, takım içindeki sevgi ve mücadelenin güçlü bir enerji yarattığını belirtti ve oyuncularını kutladı.

Son olarak İnan, ligde her puanın önemine dikkat çekti: zorlu bir ligde 1 veya 3 puanın kıymetli olduğunu, içinde bulundukları zor döneme rağmen sergilenen istek ve mücadelenin takdir edilmesi gerektiğini söyledi ve oyuncularına tebriklerini iletti.

KOCAELİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SELÇUK İNAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU