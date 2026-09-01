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Nazilli'de üç büyük dönüşüm: kültürden hayvanlara eş zamanlı yatırım

Başkan Dr. Ertuğrul Tetik, Pati Köy ve iki büyük şehir projesinin eş zamanlı başlatılacağını, sosyal yaşam ve ekonomiye katkı sağlayacağını açıkladı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 12:20

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Nazilli'de üç büyük dönüşüm: kültürden hayvanlara eş zamanlı yatırım

Başkan Tetik projelerde son noktayı paylaştı

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, kent merkezinde ve yaşamın farklı alanlarında eş zamanlı olarak yürütülecek üç büyük projeyle Nazilli’ye yeni bir soluk kazandırmayı hedeflediklerini açıkladı. Projeler sosyal yaşamdan kültür ve sanata, kent ekonomisinden sokak hayvanlarının yaşam şartlarına kadar geniş bir etki alanına sahip olacak.

Pati Köy projesi: sokak hayvanlarına modern yaşam alanı:

Pati Köy Projesi için ihale süreci gerçekleştirildi. Proje, sokak hayvanları için daha modern ve kapsamlı barınma, rehabilitasyon ve bakım alanları oluşturmayı amaçlıyor. Belediye, projenin hayata geçirilmesiyle hem hayvan refahını artırmayı hem de kent yaşamında düzen sağlamayı hedefliyor.

İstasyon Meydanı Halk Lokantası: merkezde yeni bir sosyal mekan:

İstasyon Meydanı Halk Lokantası Projesinde inşaat çalışmaları başladı. Çalışmaların kısa sürede tamamlanmasının ardından halk lokantası vatandaşların hizmetine açılacak ve İstasyon Meydanı’na yeni bir sosyal yaşam alanı kazandıracak. Proje, meydandaki hareketliliği ve günlük sosyal etkileşimi artırmayı amaçlıyor.

Ahmet Şensan Kültür Merkezi: kapsamlı dönüşüm planı:

Mevcut yapı depreme dayanıksız olduğu için eski binanın yıkım ihalesi Eylül ayında gerçekleştirilecek ve ardından yeniden inşa çalışmaları hızla başlayacak. Yeni kültür merkezinde konferans salonları, tiyatro salonları, sergi alanları ve farklı kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapabilecek modern mekânlar yer alacak. Ayrıca projenin arka bölümünde oluşturulacak iş merkezleriyle bölgenin ekonomik ve sosyal hareketliliğine katkı sağlanması planlanıyor.

Beklenen etki ve çalışma kararlılığı:

Başkan Dr. Ertuğrul Tetik, bu üç büyük projenin eş zamanlı hayata geçirilmesinin Nazilli’nin sosyal ve kültürel yaşamına önemli değer katacağını belirtti. Belediye, projelerin tamamlanmasıyla kentin çehresinde belirgin bir dönüşüm yaşanacağını vurgulayarak çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

BAŞKAN TETİK PROJELER HAKKINDA BİLGİLENDİRDİ

BAŞKAN TETİK PROJELER HAKKINDA BİLGİLENDİRDİ

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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