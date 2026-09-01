Kayseri'de 2026-2027 adli yılı açıldı: hukuk vicdanları da rahatlatmalı

Kayseri'de 2026-2027 adli yılı törenle açıldı

Kayseri Adalet Sarayı'nda düzenlenen 2026-2027 adli yıl açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törene kamu kurum temsilcileri, siyasetçiler, baro ve üniversite yetkilileri ile çok sayıda hukukçu katıldı. Açılış konuşmalarında yargının bağımsızlığı, adaletin hızı ve hukukun evrensel ilkelerine bağlılık öne çıktı.

tören ve ana mesajlar:

Kayseri Baro Başkanı Av. Murat Tolga Özsoy, yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını güçlendirmenin ortak görev olduğunu belirterek savunma hakkının önündeki engellerin kaldırılması, baroların tam bağımsızlığının sağlanması ve yargı organlarının kanun yapım süreçlerine etkin katılımının önemine vurgu yaptı. Özsoy, 'yargının hızlanmasını istiyoruz; fakat hız uğruna adaletten vazgeçilmesini istemiyoruz' sözleriyle etkin ve adil yargılanma dengesinin altını çizdi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz konuşmasında hukukun yalnızca düzen kurma aracı olmadığını, insan onurunu, eşitliği ve toplumsal barışı koruyan bir ahlak olduğunu ifade etti. Başsavcı Korkmaz, 'Hukukçunun en kutsal görevi, adaletin terazisini eğmeden, bükmeden, hakkı hak sahibine teslim etmektir' ve 'Hukukun amacı, düzeni sağlamak kadar vicdanları da rahatlatmaktır' ifadeleriyle adaletin hem usuli hem de vicdani boyutuna dikkat çekti.

yapılan çalışmalar ve başarı göstergeleri:

Başsavcı Korkmaz, ilde yürütülen çalışmalara ilişkin ayrıntılar verdi. Kayseri'nin, Alo Adalet 135 hizmetinin faaliyete geçtiği üç pilot ilden biri olduğuna dikkat çekildi. Bakanlık öncülüğünde uyuşturucu, kara para, sanal bahis ve yeni nesil suçlara yönelik mücadeleye kararlılıkla devam edildiği ve cumhuriyet başsavcılığı bünyesinde 12 aktif soruşturma bürosu yanı sıra Terörizmin Finansmanı ve Aklama ile Spor Suçları soruşturma bürolarının kurulduğu belirtildi. Ayrıca yargılamanın hızlandırılması amacıyla adalet komisyonu bünyesinde 'Alo Adalet 135 ve Yargının Etkinliği Bürosu' oluşturuldu.

Yargı kapasitesini artırmak için yeni mahkemeler de kuruldu: 3. Tüketici, 29 ve 30. Asliye Ceza, 15. Asliye Hukuk, 11 ve 12. İş, 12 ve 13. Aile, 10. Sulh Hukuk Mahkemeleri ve 3. İnfaz Hakimliği yargılama görevine başladı. Velayet altındaki çocukların aileleriyle medeni ortamda ilişki kurmasını sağlamak amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle ilde ikinci Talas Çocuk Teslim Merkezi kısa süre önce açıldı. 18 Ağustos 2026 tarihinde denetimli serbestlik yükümlülerinin istihdamını kolaylaştırmak için başsavcılıkla Kayseri, İncesu ve Mimarsinan OSB başkanları arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Korkmaz, adliye personel ve iş yükü verilerini paylaşarak kurumun performansındaki artışı vurguladı: halen 93 cumhuriyet savcısı, 146 hakim ve 958 personel ile hizmet verildiği; başsavcılığa gelen 85.717 soruşturma ve ihbar evrakından 86.684 adedinin aynı yıl içinde karara bağlandığı, 2023-2024 yıllarında yüzde 87 olan başarı oranının yüzde 101'e yükseldiği açıklandı. İnfaz evraklarında 71.690 gelen evraktan 56.834'ünün aynı yıl içinde infaz edildiği; ceza mahkemelerine açılan 67.596 dava içinden 69.063'ünün aynı yıl içinde karara bağlandığı; hukuk mahkemelerinde ise 50.551 dava açılmasına karşılık 49.155 davanın aynı yıl içinde sonuçlandırıldığı paylaşıldı. Bu veriler ışığında Kayseri Adliyesi'nin 'en başarılı adliyeler' arasında yer aldığı ifade edildi.

Törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kurum kuruluş müdürleri, oda başkanları, üniversite rektörleri ve çok sayıda hukukçu katıldı.

2026-2027 ADLİ YILI, KAYSERİ'DE DÜZENLENEN TÖRENLE AÇILDI. TÖRENDE KONUŞAN KAYSERİ CUMHURİYET BAŞSAVCISI HABİB KORKMAZ; "HUKUKÇUNUN EN KUTSAL GÖREVİ, ADALETİN TERAZİSİNİ EĞMEDEN, BÜKMEDEN, HAKKI HAK SAHİBİNE TESLİM ETMEKTİR" DEDİ.