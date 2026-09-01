Aydın Şehir Hastanesi'nde gebe okulu kapanışı: anne ve babalara pratik ve psikolojik destek

Ağustos dönemi programı tamamlandı:

Aydın Şehir Hastanesi Gebe Okulu'nda gerçekleştirilen Ağustos dönemi eğitimleri 3-27 Ağustos tarihlerinde tamamlandı. Programın temel hedefi, anne adaylarını gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlere daha bilinçli ve hazırlıklı şekilde hazırlamak olarak açıklandı. Eğitimler, teorik oturumlarla birlikte uygulamalı çalışmaları da içeriyordu.

İçerik ve uygulamalar:

Eğitim programında bebek bakımı, doğuma hazırlık, emzirme teknikleri ve doğum sonrası süreçlere ilişkin uygulamalı eğitimler verildi. Ayrıca katılımcılara postpartum depresyon başta olmak üzere ruh sağlığına yönelik bilgilendirmeler yapılarak erken farkındalık ve destek mekanizmaları anlatıldı.

Çok disiplinli ekip ve katılımcı profili:

Program, Aydın Şehir Hastanesi'nin çeşitli branşlarından uzmanların katkılarıyla yürütüldü. Eğitimlere Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, diş hekimleri, diyetisyen, psikolog, fizyoterapist ve uzman ebeler katıldı. Baba adaylarının da dahil edildiği oturumlarla doğum öncesi ve sonrası süreçte anneye ve bebeğe verilecek desteğin güçlendirilmesi amaçlandı.

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi. Hastane yetkilileri, programın düzenli aralıklarla sürdürüleceğini belirterek, Eylül ayında başlayacak yeni dönem eğitimlerine tüm gebeleri davet etti.

AYDIN ŞEHİR HASTANESİ GEBE OKULU’NDA AĞUSTOS DÖNEMİNDE DÜZENLENEN EĞİTİM PROGRAMI TAMAMLANIRKEN, ANNE VE BABA ADAYLARINA GEBELİKTEN DOĞUM SONRASINA KADAR BİRÇOK KONUDA TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİM VERİLDİ.