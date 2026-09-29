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Burdur'da kız isteme töreninde havai fişek atan kişiye soruşturma açıldı

Burdur'da kız isteme sırasında havai fişek attığı belirlenen Ö.T. hakkında 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçundan soruşturma açıldı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 11:53

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Burdur'da kız isteme töreninde havai fişek atan kişiye soruşturma açıldı

olay detayları:

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre olay, 27 Eylül günü saat 19.30 sıralarında Konak Mahallesi Eski Adliye Caddesi üzerinde gerçekleşti. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, kız isteme bahanesiyle havai fişek atıldığı görülmüştür.

soruşturmanın kapsamı:

Görüntülerde havai fişek attığı tespit edilen Ö.T. hakkında, 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçu çerçevesinde soruşturma başlatıldığı bildirildi.

BURDUR&#039;DA, KIZ İSTEME MERASİMİ SIRASINDA YAŞANAN OLAY HAKKINDA GENEL GÜVENLİĞİ KASTEN TEHLİKEYE...

BURDUR'DA, KIZ İSTEME MERASİMİ SIRASINDA YAŞANAN OLAY HAKKINDA GENEL GÜVENLİĞİ KASTEN TEHLİKEYE SOKMAK SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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