Dolar 49,2830 -0,15%
Euro 55,2428 +0,34%
Bist 12.249,06 +0,81%
Altın Gram 6.674,64 +0,52%
EUR/USD 1,1186 +0,22%
Brent Petrol 105,05 -1,50%
--°

Burdur'da yurtta kalan 25 yaşındaki gencin ölümü soruşturuluyor

Burdur'da özel yurtta kalan 25 yaşındaki Mustafa Sarı, sabah odasında hareketsiz bulundu; polis ve sağlık ekipleri inceleme yaptı, cenaze otopsi için morga kaldırıldı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 10:31

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Burdur'da yurtta kalan 25 yaşındaki gencin ölümü soruşturuluyor

olayın ilk bilgileri:

Burdur'da özel bir öğrenci yurdunda sabah saatlerinde yaşanan olayda, yurtta kalan Mustafa Sarı (25) odasında hareketsiz bulundu. Durumu fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan ilk kontrollerde gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.

inceleme süreçleri:

Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri oda içinde detaylı inceleme yaptı. Yapılan ön değerlendirmede cenazede herhangi bir darp ya da delici alet izine rastlanmadığı bildirildi. Ekipler, yaşanan durumla ilgili delillerin tespitine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

adli işlem ve otopsi:

Mustafa Sarı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve otopsi yapılacağı kaydedildi. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet savcılığının talimatıyla soruşturma başlatıldı; yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için teknik ve adli incelemelerin devam ettiğini bildirdi.

Olayla ilgili sorgulama ve araştırmalar sürerken, yurttaki yetkililer ve yakın çevre olayla ilgili resmi açıklamaların beklendiğini belirtti. Soruşturmanın sonuçlanmasının ardından kamuoyuna daha ayrıntılı bilgiler verileceği öğrenildi.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Düğün süslemeli otomobil direğe çarpıp refüjü aşıp karşı şeride geçti
images

Bilecik'te küçük sanayi sitesi kavşağında vinçle ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
images

Gıda yüklü tırın paletleri arasından çıkan 95 bin paketlik kaçak e-tütün
images

Multan yakınlarında tren raydan çıktı: 6 kişi yaşamını yitirdi, 30 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Başkent Ankara'nın 103 yıllık mirası: bağımsızlık ruhunu taşımak

Aydın'da geciken sezonun gölgesinde kestane mesaisi başladı

Tarihi Gelibolu'da birlik ve anma dolu koşu: 11. Gelibolu maratonu hazırlanıyor

Sincan anne çocuk oyun evlerinde su altı dünyası keşfi

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi