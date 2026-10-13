Burdur'da yurtta kalan 25 yaşındaki gencin ölümü soruşturuluyor

olayın ilk bilgileri:

Burdur'da özel bir öğrenci yurdunda sabah saatlerinde yaşanan olayda, yurtta kalan Mustafa Sarı (25) odasında hareketsiz bulundu. Durumu fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan ilk kontrollerde gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.

inceleme süreçleri:

Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri oda içinde detaylı inceleme yaptı. Yapılan ön değerlendirmede cenazede herhangi bir darp ya da delici alet izine rastlanmadığı bildirildi. Ekipler, yaşanan durumla ilgili delillerin tespitine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

adli işlem ve otopsi:

Mustafa Sarı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve otopsi yapılacağı kaydedildi. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet savcılığının talimatıyla soruşturma başlatıldı; yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için teknik ve adli incelemelerin devam ettiğini bildirdi.

Olayla ilgili sorgulama ve araştırmalar sürerken, yurttaki yetkililer ve yakın çevre olayla ilgili resmi açıklamaların beklendiğini belirtti. Soruşturmanın sonuçlanmasının ardından kamuoyuna daha ayrıntılı bilgiler verileceği öğrenildi.

OLAY YERİ