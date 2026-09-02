Dolar 48,2669 -0,01%
Euro 55,9462 +0,01%
Bist 14.062,55 -1,17%
Altın Gram 6.793,23 -0,43%
EUR/USD 1,1581 -0,10%
Brent Petrol 94,28 -0,39%
--°

Gençlerbirliği sabah antrenmanıyla Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, 6 Eylül Pazar deplasmanında Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesi sabah antrenmanı yaptı; ligdeki yükselişini sürdürmeyi hedefliyor.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 14:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Gençlerbirliği sabah antrenmanıyla Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği hazırlıklarını Ankara'da yoğunlaştırdı

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında 6 Eylül Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçı öncesinde çalışmalarını sürdürdü. Ankara temsilcisi, program doğrultusunda sabah antrenmanıyla hazırlıklarını devam ettirdi.

Antrenmanın genel çerçevesi:

Takım sabah yapılan idmanla maç öncesi rutin çalışmalarını gerçekleştirdi. Teknik ekip yönetiminde yürütülen hazırlıklar, oyuncuların maç temposuna ve taktik hazırlığa odaklandığı şekilde ilerledi.

Hedef ve ligdeki durum:

Gençlerbirliği, sezonun 4. haftasında oynanacak bu zorlu deplasmanda başarılı bir performans sergileyerek ligdeki ilerleyişini sürdürmeyi amaçlıyor. Kulüp, maç günü planlamasına uygun şekilde hazırlıklarını tamamlamayı hedefliyor.

Hazırlık sürecinde takımın disiplinli çalışma temposu ve teknik heyetin planlı idman programı dikkat çekti. Kulüp yetkilileri ve futbolcular, 6 Eylül Pazar günü oynanacak müsabakanın önemine vurgu yaparak hazırlıkların tam zamanında tamamlanacağını belirtti.

GENÇLERBİRLİĞİ, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNAYACAĞI TRABZONSPOR MAÇININ...

GENÇLERBİRLİĞİ, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNAYACAĞI TRABZONSPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sporla büyüyen şehir: Trabzon'un her köşesinde gençlere açık alanlar
images

Deniz Gül Galatasaray formasıyla takımla ilk antrenmana çıktı
images

Niğde'de gençleri spora çekerek bağımlılığa karşı üç yıllık strateji
images

Bodrum FK'de adaptasyon sürüyor: hafta içi galibiyet hedefi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kahramanmaraş'ta ağustos akşamlarını dolduran fuar 2,7 milyonla rekor kırdı

Yenidoğan dosyasında çarpıcı savunma: hemşire 'pişmanlığım ömür boyu sürecek' dedi

Park halindeki araç el freni çekilmeden hareket etti, yaya son anda kurtuldu

Kahramanmaraş'ta mukaddes emanetler sergisi: Kâbe örtüleri ve asr-ı Saadet yadigarları

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı