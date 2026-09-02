Gençlerbirliği sabah antrenmanıyla Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği hazırlıklarını Ankara'da yoğunlaştırdı
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında 6 Eylül Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçı öncesinde çalışmalarını sürdürdü. Ankara temsilcisi, program doğrultusunda sabah antrenmanıyla hazırlıklarını devam ettirdi.
Antrenmanın genel çerçevesi:
Takım sabah yapılan idmanla maç öncesi rutin çalışmalarını gerçekleştirdi. Teknik ekip yönetiminde yürütülen hazırlıklar, oyuncuların maç temposuna ve taktik hazırlığa odaklandığı şekilde ilerledi.
Hedef ve ligdeki durum:
Gençlerbirliği, sezonun 4. haftasında oynanacak bu zorlu deplasmanda başarılı bir performans sergileyerek ligdeki ilerleyişini sürdürmeyi amaçlıyor. Kulüp, maç günü planlamasına uygun şekilde hazırlıklarını tamamlamayı hedefliyor.
Hazırlık sürecinde takımın disiplinli çalışma temposu ve teknik heyetin planlı idman programı dikkat çekti. Kulüp yetkilileri ve futbolcular, 6 Eylül Pazar günü oynanacak müsabakanın önemine vurgu yaparak hazırlıkların tam zamanında tamamlanacağını belirtti.
GENÇLERBİRLİĞİ, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNAYACAĞI TRABZONSPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.
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