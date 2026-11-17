Gezici araç ilçede yoğun ilgi gördü:

Türk Kızılayı'nın "Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır" sloganıyla yürüttüğü kan bağışı kampanyası kapsamında Sinop’un Boyabat ilçesine gelen gezici kan bağışı aracı, ilçe sakinlerinden yoğun ilgiyle karşılandı. Boyabat Adnan Menderes Bulvarı'na konuşlanan mobil araç, sabah saatlerinden itibaren gelen duyarlı vatandaşların katılımıyla hareketli bir gün geçirdi.

Vatandaşlar, aracın önünde oluşturulan noktalarda önce bağış formlarını doldurdu, ardından gerekli sağlık kontrollerinden geçerek kan bağışında bulundu. Sağlık ekiplerinin yönlendirmesiyle işlemler düzenli ve ölçülü bir şekilde yürütüldü.

Bağış süreci ve katılım:

Katılımcılar, kısa bilgilendirme ve sağlık taramasının ardından kan vermeye hak kazandı. Bağış sürecinde hem Kızılay ekiplerinin hazırlığı hem de ilçe halkının duyarlılığı ön plana çıktı; özellikle sabah saatlerinde yoğunluğun artması dikkati çekti.

Mobil aracın ilçe merkezine gelmesi, sabit kan alma merkezlerine ulaşmakta zorluk yaşayan veya günlük programı yoğun olan kişilerin bağış yapmasını kolaylaştırdı. Bu ulaşılabilirlik sayesinde bağış oranlarında gözle görülür artış yaşandığı belirtildi.

Mobil ekiplerin önemi:

Türk Kızılayı yetkilileri, gezici kan bağışı ekiplerinin ulusal kan stoklarının güncel ve güçlü tutulmasında hayati rol üstlendiğini vurguladı. Yetkililer, ülke genelinde gerçekleştirilen toplam kan bağışlarının yaklaşık yarısının il ve ilçeleri gezen mobil ekipler aracılığıyla toplandığını belirterek, kampanyaların sürekliliğinin önemine dikkat çekti.

Boyabat'taki uygulama, yerel toplulukların sağlık hizmetlerine katkı sağlama bilincinin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi ve benzer etkinliklerin devam etmesi bekleniyor.

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