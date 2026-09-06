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Bursa-Ankara karayolunda zincirleme çarpışma: 7 yaşındaki Hediyenur M. yaralandı

Bursa'nın İnegöl girişinde iki otobüs ve üç otomobilin karıştığı zincirleme kazada, özel halk otobüsündeki 7 yaşındaki Hediyenur M. yaralandı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 16:48

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bursa-Ankara karayolunda zincirleme çarpışma: 7 yaşındaki Hediyenur M. yaralandı

İnegöl girişinde zincirleme kaza

Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde saat 14.00 sıralarında meydana gelen zincirleme kazada iki otobüs ile üç otomobil birbirine girdi. Olayda özel halk otobüsünde yolcu olarak bulunan 7 yaşındaki Hediyenur M. yaralandı.

Kaza anı ve araç zinciri:

Edinilen bilgilere göre, Şakir T. idaresindeki 16 M 06034 plakalı özel halk otobüsü, önünde duran Mustafa Ö. yönetimindeki 16 ZM 527 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan bu araç, önündeki Ümit K. yönetimindeki 26 ZN 101 plakalı otomobile arkadan çarptı. Savrulan 26 ZN 101 plakalı otomobil daha sonra Sercan Y. yönetimindeki 22 PK 500 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsüne çarptı. Kaza zincirine saniyeler sonra Sinem G. idaresindeki 16 AKP 729 plakalı otomobil de dahil olup, duramayarak özel halk otobüsüne arkadan çarptı.

Yaralının müdahalesi ve soruşturma:

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuk üzerine ilk müdahaleyi yaptı ve ardından Hediyenur M. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

2 otobüsün de karıştığı zincirleme kazada 7 yaşındaki çocuk yaralandı

2 otobüsün de karıştığı zincirleme kazada 7 yaşındaki çocuk yaralandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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