Etkinlikte öne çıkanlar:

Aydın Valiliği ile Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle Didim'de gerçekleştirilen Dünya Balıkçılık Günü programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açılış konuşmalarında sektörel değerlendirmeler, sürdürülebilirlik ve gençlere yönelik eğitim çalışmaları ön plana çıkarıldı.

İl müdürünün değerlendirmesi:

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, konuşmasına Eskişehir'de yaşanan askeri helikopter kazasında hayatını kaybeden 5 askerin anılmasıyla başladı. Temiz, balıkçılığın yalnızca üretim faaliyeti olmadığını; ekonomiye, istihdama ve gıda güvenliğine katkı sağlayan bir sektör olduğunu vurguladı. 2025 yılı verilerine göre ilde 8 bin 500 ton avcılık olmak üzere toplam 47 bin ton su ürünleri üretimi gerçekleştirildiğini ve 205 milyondan fazla yavru balık üretildiğini belirterek Aydın'ın sektördeki potansiyeline dikkat çekti.

Vali Varol'un mesajı ve uyarıları:

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, konuşmasında sektörün gelişimine değinerek balıkçılığın riskleri ve sürdürülebilirlik gerekliliğine işaret etti. Varol, deniz kaynaklarının korunması, gelecek nesillere aktarılması ve çocuklar ile gençlerin bilinçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı; sektörün sağlıklı ve uzun vadeli olabilmesi için geçmiş hatalardan kaçınılması gerektiğini söyledi.

Vali Varol ile beraberindeki protokol üyeleri, öğrenciler tarafından hazırlanan balık standını inceledi. Program kapsamında davetlilere ve öğrencilere balık-ekmek ve helva ikram edildi; etkinlik, hem bilgilendirici hem de yerel katılımı teşvik edici bir nitelik taşıdı.

Etkinlikte yapılan konuşmalar ve sergilenen öğrenci çalışmaları, Aydın'daki su ürünleri üretiminin nicel verilerini güçlendirmenin yanı sıra sürdürülebilir uygulamalar ve genç nesillerin eğitimi ile sektörün geleceğinin korunmasının gerekliliğini vurguladı.

DÜNYA BALIKÇILIK GÜNÜ DİDİM’DE KUTLANDI