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bursa büyükşehir ve üreticiler keles'te bal hasadı yaptı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek için Keles Yazıbaşı'nda üreticilere verilen 2 bin 560 kovanla bal hasadı programı düzenledi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 12:53

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

bursa büyükşehir ve üreticiler keles'te bal hasadı yaptı

bursa büyükşehir kırsal kalkınmada üreticilerle birlikte hareket ediyor:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı öne alan destek çalışmaları çerçevesinde Keles ilçesi Yazıbaşı Mahallesi'nde bal hasadı programı düzenledi. Etkinlik, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi ve belediye tarafından sağlanan kovanlarla üreticilerin emeği sahada görüldü.

etkinlikte kimler yer aldı:

Programda, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'yı temsilen Başkan Vekili Numan Çakır, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Keles Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Umut Buğra Kavas, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda üretici hazır bulundu. Katılımcılar, program kapsamında verilen kovanlarla gerçekleştirilen hasatta birlikte çalıştı.

desteklerin kapsamı ve üretim verileri:

Başkan Vekili Numan Çakır yaptığı açıklamada Bursa'nın tarımsal potansiyeline işaret ederek arıcılığın önemini vurguladı. Şehirde yaklaşık 3 bin arı yetiştiricimiz bulunduğunu ve 110 bin arı kolonisiyle üretim yapıldığını belirtti. Ayrıca yıllık üretimin yaklaşık bin 650 ton bal düzeyinde olduğunu ifade eden Çakır, Büyükşehir'in kırsal destekleri kapsamında 466 arı yetiştiricisine 2 bin 560 arı kovanı verdiğini aktardı.

Bursa'nın farklı bölgelerinin özgün bal çeşitleri sunduğuna da dikkat çekildi; kestane, ıhlamur, çam, ayçiçeği, basra, davulga ve püren balı gibi çeşitlerin şehrin arıcılık zenginliğini oluşturduğu vurgulandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve üreticiler sahada toplu şekilde bal hasadı yaptı. Etkinlik, katılımcıların toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. Program, kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda belediye ile üreticiler arasındaki iş birliğinin somut bir örneği olarak kayda geçti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KIRSAL KALKINMAYI ÖNCELEYEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA KOVAN DESTEĞİ...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KIRSAL KALKINMAYI ÖNCELEYEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA KOVAN DESTEĞİ VERDİĞİ ÜRETİCİLERLE BİRLİKTE KELES İLÇESİNDE ‘BAL HASADI’ PROGRAMI DÜZENLEDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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