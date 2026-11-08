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Bursa Hamitler Mahallesi'nde çatı yangını kamerada: itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Bursa Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde tek katlı evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 19:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bursa Hamitler Mahallesi'nde çatı yangını kamerada: itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Bursa Hamitler Mahallesi'nde çatıda yangın:

Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir evin çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

Olay yerine ulaşan ekipler, polis tarafından çevrede güvenlik önlemleri alındıktan sonra itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale etti. Çatının alev alev yandığı anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Yapılan söndürme çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayın aydınlatılması için çalışma sürüyor:

Yangının çıkış sebebi hakkında inceleme başlatıldı. Yetkililer, olay yerinde yapılan ilk çalışmalara ve toplanan bulgulara göre yangının kaynağını belirlemeye çalışıyor. Süreçle ilgili ayrıntılar yetkili ekiplerin açıklamasıyla netleşecek.

BURSA&#039;DA TEK KATLI EVİN ÇATISI ALEV ALEV YANDI. YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE...

BURSA'DA TEK KATLI EVİN ÇATISI ALEV ALEV YANDI. YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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