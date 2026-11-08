Eisenkot'a zamanla yarışan hükümeti kurma görevi verildi

Eisenkot'a hükümeti kurma yetkisi resmen teslim edildi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 27 Ekim'de yapılan genel seçimlerin ardından milletvekillerinin desteğini alan Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a hükümeti kurma görevini verdi. Yetki teslimi, Cumhurbaşkanlığı konutunda düzenlenen resmi törenle gerçekleştirildi.

Törende verilen mesajlar:

Cumhurbaşkanı Herzog, Eisenkot'tan ülkenin tüm kesimlerine hizmet edecek bir hükümet kurmasını beklediğini belirtti ve kurulacak hükümetin birlik, dayanışma ile iyileşme sürecine öncülük etmesini diledi. Tören konuşmasında Herzog, Eisenkot'un bu görevi en iyi şekilde yerine getirmesini umduğunu kaydetti.

Eisenkot'un öncelikleri ve uyarıları:

Eisenkot, ağır bir sorumluluk üstlendiğinin bilincinde olduğunu ifade ederek bugünkü görevinin derin bir görev bilinciyle yapıldığını vurguladı. Ülkenin kritik bir dönemden geçtiğini, savaş cephelerinin hâlâ açık olduğunu ve eş zamanlı bir diplomatik krizle karşı karşıya olunduğunu söyledi. Kendisine verilen yetki çerçevesinde ulusal acil durum hükümeti kurulmasına öncülük etmeye kararlı olduğunu belirtti ve bunun olağanüstü siyasi adımlar gerektireceğini kaydetti.

Süre ve meclis desteği:

İsrail yasalarına göre Eisenkot'un hükümeti kurmak için 28 günlük süresi bulunuyor; Cumhurbaşkanı gerekli görürse bu süreyi 14 gün daha uzatabiliyor. Herzog, siyasi parti temsilcileriyle istişareler sonucunda Knesset'te 67 milletvekilinin Eisenkot'u, 46 milletvekilinin Netanyahu'yu desteklediğini açıkladı. Mecliste 7 sandalyeye sahip Birleşik Tevrat Yahudiliği partisi ise başbakanlık için aday göstermedi.

Seçim sonuçları ve dengeler:

Seçimlerde mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki blok, Knesset'teki 120 sandalyenin 53'ünü elde ederek çoğunluğu sağlayamadı. Eisenkot ile aynı çizgideki partiler 48 sandalye aldı; bu dağılım iki liderin de tek başına çoğunluğa ulaşmasını engelledi. Arapları temsil eden partiler parlamentodaki sandalye sayılarını artırarak 19 sandalyeye ulaştı ve güç dengesi açısından belirleyici konuma geldi.

Ortak Liste kararı ve süreçteki belirsizlik:

Seçim öncesinde hem Netanyahu hem de Eisenkot, Arap partilerle iş birliği yapmayacaklarını açıklamıştı. Buna rağmen Arap partilerinden oluşan Ortak Liste ittifakı ilerleyen süreçte Eisenkot'u desteklemeye karar verdi; bu kararın Netanyahu ve hükümetinin yeniden iktidara gelmesini önlemeye yönelik kamuoyu talebi temelinde alındığı bildirildi.

İzlenecek adımlar:

Eisenkot önünde sınırlı bir süre ve yüksek beklenti var. Hem güvenoyu sağlayacak bir koalisyonun kurulması hem de mevcut savaş ve diplomatik kriz ortamında hangi olağanüstü siyasi adımların atılacağı, önümüzdeki 28 günlük süreçte belirginleşecek.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ülkedeki genel seçimlerin ardından milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alan Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot’a hükümeti kurma görevini resmen verdi.