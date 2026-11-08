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Garaj çatısının çökmesi İnegöl'de 76 yaşındaki adamı ağır yaraladı

İnegöl'de garaj çatısında temizlik yaparken çöken çatıdan yaklaşık 3 metre düşen 76 yaşındaki Telat B. ağır yaralandı, hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 18:45

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Garaj çatısının çökmesi İnegöl'de 76 yaşındaki adamı ağır yaraladı

İnegöl'de garaj çatısında meydana gelen kaza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Süleymaniye Mahallesi Terzi Sokak'ta bir apartmanın bahçesindeki garaj çatısında temizlik yapan Telat B. (76), çatının çökmesi sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düştü. Olay saat 17.00 sıralarında gerçekleşti.

Olayın gelişimi:

Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan yaşlı adam için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Telat B., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedaviye alındı.

Sağlık durumu ve işlem:

İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından, doktorların değerlendirmesi üzerine beyin kanaması şüphesi bulunduğu gerekçesiyle Telat B., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri çevrede inceleme başlattı; kaza nedeniyle çatının çöküş nedenine ilişkin araştırma yapılıyor. Yetkililer, olay yerinde alınan ilk bilgilerin ardından soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

3 metreden düşen 76 yaşındaki adam ağır yaralandı

3 metreden düşen 76 yaşındaki adam ağır yaralandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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