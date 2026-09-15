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Bursa-İnegöl yolunda seyreden iş makinesi aniden alev aldı

Bursa-İnegöl yolunda seyir halindeki iş makinesi aniden duman ve alev çıkardı; sürücü aracı emniyet şeridine çekti, makine kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 12:52

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bursa-İnegöl yolunda seyreden iş makinesi aniden alev aldı

Olayın gelişimi:

Bursa-İnegöl yolu üzerinde İnegöl istikametine seyreden bir iş makinesinden aniden dumanlar yükseldi. Şoför, durumu fark ederek aracı emniyet şeridine çekti; kısa süre sonra duman yerini alevlere bıraktı.

Alevlerin hızla büyümesi sonucu iş makinesi, müdahale edilmesine fırsat kalmadan kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili kaynak metinde bir bilgi verilmedi.

Görüntüler ve trafik düzeni:

Alev alan iş makinesinin anları amatör kamera tarafından kaydedildi. Olay nedeniyle kara yolu üzerinde trafik, yetkililerin kontrolünde ve sınırlı şekilde ilerledi.

Olayda can kaybı veya yaralanma bilgisi kaynak metinde yer almadı; yetkililer ve itfaiye ekiplerinin müdahalesine dair detay verilmedi.

İş makinesi alev alev yandı

İş makinesi alev alev yandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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