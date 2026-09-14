bursa sanayisini geleceğe taşıma planını kayapa osb’de paylaştı

BTSO lideri Kayapa OSB'de sanayicilerle buluştu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki sanayicilerle bir araya gelerek kentin üretim kapasitesinin nasıl geleceğe taşınacağına ilişkin yol haritasını anlattı. Toplantıda, altyapı dönüşümü, yeni nesil yatırımlar ve dijital katılım mekanizmaları öncelikli başlıklar olarak öne çıktı.

bursa'nın vizyon zorunluluğu:

Burkay, Bursa’nın Türkiye ekonomisindeki stratejik ağırlığını vurgulayarak uzun vadeli planlama ihtiyacına dikkat çekti. Çin’in Guangzhou kentindeki endüstri bölgesi ile karşılaştırma yaparak, kentteki 17 OSB’nin toplam yüzölçümünün Guangzhou’daki tek bir sanayi bölgesinin yüzde 10’una dahi ulaşmadığını belirtti. Bu çerçevede, geçmiş verilere dayanarak 40-50 yıl öncesinin anlayışıyla hareket etmenin şehre zarar vereceğini ve bunun Bursa için bir lüks olmadığını şöyle özetledi: "Bursa vizyonsuz olamaz."

yeni nesil yatırımlar ve küresel rekabet girişimleri:

Toplantıda, Bursa’nın hem mevcut üretim gücünü koruyup hem de teknoloji, girişimcilik ve lojistik odaklı alanlarda söz sahibi olması gerekliliği öne çıktı. Burkay, kurulan Girişim Sermayesi Yatırım Fonuna Kayapa’dan 29 sanayicinin ortak olduğunu ve fonun toplamda 650 ortağa ulaştığını söyledi. Fonun ilk yılında %126 değer kazandığını ve inşaatı süren projenin önümüzdeki yıl tamamlanmasının hedeflendiğini aktardı.

Ayrıca, liman, otoyol ve demiryolu bağlantılarıyla Türkiye’nin en büyük Lojistik Teknoparkının Bursa’da hayata geçirileceği bilgisi paylaşıldı. Burkay, bu tür stratejik altyapı yatırımlarının bölge sanayisinin küresel rekabette elini güçlendireceğini belirtti.

dijital katılım ve sahadan geri bildirim mekanizmaları:

BTSO’nun dijital dönüşüm adımları da toplantıda ele alınan başlıklar arasındaydı. Burkay, Komite Takip Platformu ve yapay zekâ destekli "BTSO KOBİ Diyalog" projesine değinerek, 60 bin üyenin komite gündemlerini doğrudan belirleyebileceği, sektör taleplerini oylayabileceği yeni bir sistem kurduklarını söyledi. Hızla tamamlanmakta olan bu dijital altyapının sahadan gelen geri bildirimleri anlık yönetmeye yarayacağını vurguladı.

yerel yönetimle ortaklık ve bölgesel destek:

Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy, Burkay’ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirirken BTSO’nun bölgenin gelişimine katkılarını hatırlattı. Toy, özellikle Islah OSB sürecinden itibaren BTSO’nun yanlarında olduğunu, destekleri için teşekkür ettiğini ve önümüzdeki dönemde de birlikte "güzel projeler" hayata geçireceklerine inandığını belirtti.

Toplantı, Bursa’nın üretim geleneğini korurken teknolojik dönüşüm ve lojistik altyapı yatırımlarıyla büyüme hedeflerini somut projeler üzerinden izah etmesi açısından önem taşıyor. Burkay’ın vurguladığı fon, teknopark ve dijital katılım uygulamaları, kentteki sanayi aktörlerinin bu dönüşümün hem planlayıcısı hem de uygulayıcısı olacağı mesajını güçlendiriyor.

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI İBRAHİM BURKAY, KAYAPA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE FAALİYET GÖSTEREN SANAYİCİLERLE BİR ARAYA GELDİĞİ BULUŞMADA, KENTİN ÜRETİM GÜCÜNÜ GELECEĞE TAŞIYACAK YENİ NESİL YATIRIMLARI VE STRATEJİK HEDEFLERİ PAYLAŞTI.