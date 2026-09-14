Dolap'tan sürdürülebilir sezon yenilemesi: kazandıran eylül başlıyor

Kampanya ayrıntıları:

Türkiye’nin önde gelen ikinci el alışveriş platformu Dolap, döngüsel ekonomi yaklaşımını ön plana çıkaran yeni bir kampanya başlattı. Platformun 'Kazandıran Eylül' hamlesi, yeni sezon ve okula dönüş dönemine özel fırsatlar sunmayı hedefliyor. Kampanya 14-17 Eylül tarihlerinde aktif olacak ve seçili ürünlerde indirim imkanı sağlanacak.

Kullanıcıya sunulan fırsatlar:

Kampanya sürecinde platforma yüklenen her 5 ürün, katılımcılara Vespa PRIMAVERA çekilişi için bir hak kazandıracak. Kullanıcılar kampanya boyunca en fazla 10 çekiliş hakkı elde edebilecek ve kazanan isim 11 Kasım'da duyurulacak. Aynı zamanda kampüs ruhuna ve okula dönüş dönemine uygun seçili ürünlerde sağlanan indirimlerle geniş bir keşif ortamı oluşturulması planlanıyor.

Döngüsel ekonomi ve keşif odaklı yaklaşım:

Dolap, ikinci el alışverişin hem ekonomik hem de sürdürülebilir yönlerini vurgulayarak kullanıcıları artık kullanmadıkları parçaları yeniden değerlendirmeye teşvik ediyor. Platformun dijital modeli, kullanılmayan ürünlerin dolaşıma kazandırılmasını kolaylaştırarak ürünlerin kullanım ömrünün uzamasına katkı sağlıyor. Kampanya kapsamında 2 milyon kullanıcının erişimine açılan 40 milyondan fazla ürünün indirimli olarak sunulması hedefleniyor.

Dolap, 'Kazandıran Eylül' ile yeni sezon öncesinde yeniden kullanım, keşif ve kişisel stil anlayışını bir araya getiriyor; kullanıcılar hem gardıroplarını yenileyebiliyor hem de sürdürülebilir tüketim pratiğini destekleyebiliyor.

DOLAP, YENİ SEZON VE OKULA DÖNÜŞ DÖNEMİNE ÖZEL "KAZANDIRAN EYLÜL" KAMPANYASINI HAYATA GEÇİRİYOR. 14-17 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK KAMPANYA KAPSAMINDA SEÇİLİ ÜRÜNLERDE İNDİRİM İMKANI SUNULACAK.