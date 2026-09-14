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Erzincan tarımında 38 yeni proje: 169 milyon 633 bin lira hibe onayı

Erzincan'da Kırsal Kalkınma programıyla onaylanan 38 proje kapsamında 267 milyon 408 bin liralık yatırımın 169 milyon 633 bin lirası hibe verilecek.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 11:03

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EDİTÖR: Berk Doğan

Erzincan tarımında 38 yeni proje: 169 milyon 633 bin lira hibe onayı

Erzincan tarımında 38 proje hibe desteği aldı

Erzincan'da Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında hazırlanan 38 proje onaylandı. Projelerin toplam yatırım tutarı 267 milyon 408 bin lira olarak belirlenirken, bunun 169 milyon 633 bin lirası hibe şeklinde karşılanacak.

Proje türleri ve dağılımı:

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunulan projeler arasında 22 ekonomik yatırım projesi ile 16 tasarruflu sulama projesi bulunuyor. Onaylanan projelerle kent genelinde yeni yatırımların hayata geçirilmesi, tarımsal işletmelerin güçlendirilmesi ve üretimde suyun daha tasarruflu kullanılması hedefleniyor.

Beklenen etkiler ve hedefler:

Sağlanan hibe desteğinin üreticilerin işlerini kolaylaştırması ve tarımsal üretime katkı sağlaması amaçlanıyor. Ekonomik yatırım projeleri ile işletmelerin kapasite ve verimliliğinin artırılması, tasarruflu sulama projeleriyle ise su kaynaklarının kullanımı ve maliyetlerin düşürülmesi ön plana çıkarılacak.

Erzincan Valiliği'nin açıklamasında, projelerin hazırlanmasında emeği geçen İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker ile çalışma arkadaşlarına teşekkür edildi. Ayrıca desteklerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Bakanlık yetkililerine şükran ifade edildi.

Yetkililer, onaylanan 38 proje ve sağlanan 169,6 milyon liraye yakın hibenin Erzincan ve üreticiler için hayırlı olmasını dilediklerini bildirdi.

Uygulamaya başlanmasıyla birlikte projelerin izlenmesi ve verim değerlendirmesi yapılacak; başarılı projelerin örnek teşkil etmesi ve benzer yatırımların çoğalması hedefleniyor.

ERZİNCAN’A 169,6 MİLYON LİRALIK TARIMSAL HİBE DESTEĞİ

ERZİNCAN’A 169,6 MİLYON LİRALIK TARIMSAL HİBE DESTEĞİ

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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