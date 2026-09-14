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Sosyal medyayı suç platformu görenlere devletin yanıtı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medyada suç, tehdit ve şiddeti özendiren hesaplara karşı devlet ve emniyetin kararlı müdahale edeceğini söyledi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 11:45

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sosyal medyayı suç platformu görenlere devletin yanıtı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den açıklama

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sosyal medyada suç ve şiddeti özendirenlere karşı kararlı bir tutum sergileneceğini belirtti.

Sanal aleme müdahale:

Çiftçi, "sosyal medyayı suçun vitrini sananların hesabını bozuyoruz" diyerek, ekranların arkasına saklanıp gençleri zehirlemeye, suçu özendirmeye, tehdidi ve şiddeti güç gösterisine çevirmeye çalışanlara meydanı bırakmayacaklarını vurguladı.

Emniyetin rolü ve operasyonlar:

Bakan, sokakta suç çetelerine nasıl nefes aldırılmadıysa yeni nesil suç şebekelerine de sanal ortamda adım attıkları her yerde müdahale edileceğini; hangi hesabın, hangi platformun, hangi karanlık yapının arkasına saklanırlarsa saklansınlar devletin eli ve nefesinin üzerlerinde olacağını kaydetti. Çiftçi ayrıca kahraman polislerimizi ve operasyonda emeği geçen tüm birimleri tebrik etti.

Bakan Çiftçi: &quot;Sosyal medyayı suçun vitrini sananların hesabını bozuyoruz&quot;

Bakan Çiftçi: "Sosyal medyayı suçun vitrini sananların hesabını bozuyoruz"

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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