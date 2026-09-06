Bursa sokaklarında karagöz ve kukla şöleni

Kukla ve karagöz buluşmasının kısa değerlendirmesi:

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından UNIMA Türkiye iş birliğiyle gerçekleştirilen 2’nci Kukla ve Karagöz Buluşması, 3-4-5 Eylül tarihlerinde şehrin farklı noktalarında 7’den 70’e Bursalıları bir araya getirdi. Etkinlik, hem geleneksel gölge oyunu Karagöz'ü yaşatmayı hem de kukla sanatının farklı örneklerini geniş kitlelerle buluşturmayı amaçladı.

Program ve gösteri takvimi:

Etkinlikler, 3 Eylül Perşembe günü Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi (AKKM) Müze Galeri Alanı'nda sahnelenen "Karagöz Bir Gün" oyunu ile başladı. 4 Eylül Cuma saat 21.00'de İpli Kukla Gösterisi, Marmelat'la Hayat Bilgisi, Karagöz ve Hayal Mızıkacıları, Karagöz'ün Moral Evi, Salıncak, Abdurrahman Paşa'nın Konağı ve Sihirli Kuyu oyunları izleyiciyle buluştu. 5 Eylül Cumartesi saat 21.00'de ise Karagöz Karagöz, Arkadaşım Kukla, Karagöz Ormancı, Uykucu Karagöz, Yazıcı, Karagöz Hotel Sefası ve Kukla Show ücretsiz olarak sunuldu.

Mekanlar, katılımcılar ve izleyici sayısı:

Etkinlikler; Karagöz Müzesi, Hüdavendigar Kent Parkı, Reşat Oyal Kültürparkı, Balkan Mahallesi, Teoman Özalp Parkı, Pınarbaşı Parkı ve Sağlık Parkı olmak üzere 7 farklı noktada gerçekleştirildi. Toplamda 14 farklı gösteri izleyiciyle buluşurken organizasyonda 30 Karagöz ustası, 14 kukla sanatçısı ve 12 akademisyen yer aldı.

Geleneksel sanatın korunması ve geri dönüşler:

Etkinlik, Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı kutlamaları kapsamında düzenlenerek hem tarihsel bağlama vurgu yaptı hem de Karagöz geleneğinin gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sundu. Çocuklar ve aileler gösterilerle keyifli vakit geçirirken, Bursalılardan Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkürler geldi.

Organizasyon, geleneksel Türk tiyatrosunun canlı tutulması ve kent içinde erişilebilir kültür etkinlikleri düzenlenmesi açısından örnek bir uygulama olarak değerlendirildi. Ücretsiz gerçekleştirilen gösteriler, sanatın farklı yaş gruplarıyla buluşmasına olanak sağladı ve yerel izleyiciden yoğun ilgi gördü.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN UNIMA TÜRKİYE İŞ BİRLİĞİYLE BU YIL 2’NCİSİ DÜZENLENEN ‘KUKLA VE KARAGÖZ BULUŞMASI’ ÜÇ GÜN BOYUNCA ŞEHRİN FARKLI NOKTALARINDA 7’DEN 70’E BURSALILARI BİR ARAYA GETİRDİ.