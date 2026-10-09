bursa teknik üniversitesi'nden 9 akademisyen dünya biliminde üst sıralarda

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), uluslararası bilim dünyasındaki etkisini bir kez daha kanıtladı. ABD Stanford Üniversitesi ve Elsevier Yayınevi iş birliğiyle hazırlanan 'World Top %2 Scientists List 2025' verilerine göre BTÜ'den toplam 9 akademisyen listede yer aldı. 2025 yılına ait veriler dikkate alınarak 2026'da yayımlanan liste, atıf sayısı, h-indeksi ve hm-indeksi gibi nicel göstergelere dayanan kapsamlı bir değerlendirme sonucu oluşturuldu.

liste ve değerlendirme kriterleri:

Yayımlanan liste, bir yıllık bilimsel üretkenlik ve etki esasına göre dünya genelindeki araştırmacıların en seçkin yüzde 2'lik dilimini kapsıyor. Değerlendirmede atıf sayısı ile birlikte h-indeksi ve hm-indeksi gibi etki ölçütleri kullanıldı. Bu çerçevede BTÜ, önceki yıllardaki artışını sürdürerek 2022'deki 6, 2023'teki 7 ve 2024'teki 8 isimden sonra bu yıl 9 akademisyenle listede yer aldı.

btü'den listeye giren akademisyenler:

Listede iki farklı kategoride BTÜ akademisyenleri yer aldı. "Yıllık Etki" kategorisinde, 2025 yılı içindeki çalışmalarıyla öne çıkan 7 akademisyen bulunuyor: Prof. Dr. Ender Gökhan Gece, Prof. Dr. Levent Bilgili, Prof. Dr. Şeref Doğuşcan Akbaş, Prof. Dr. Furkan Türker Sarıcaoğlu, Prof. Dr. Mehmet Ferdi Fellah, Prof. Dr. Gökay Bayrak ve Doç. Dr. Davut Ertekin.

Öte yandan "Kariyer Boyu Etki" kategorisinde, akademik yaşamları boyunca ürettikleri çalışmaların değerlendirilmesi sonucu 4 BTÜ mensubu listeye alındı: Prof. Dr. Ender Gökhan Gece, Prof. Dr. Şeref Doğuşcan Akbaş, Prof. Dr. Abdullah Emin Akay (merhum) ve Prof. Dr. Temel Sarıyıldız.

rektörün değerlendirmesi:

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, isim sayısındaki artışın üniversitenin bilimsel kapasitesinin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı. Rektör Çağlar, 2022'deki 6 kişiden bu yıl 9 kişiye ulaşılmasının araştırma gücündeki yükselişi gösterdiğini belirterek tüm akademisyenleri tebrik etti. Ayrıca 2026 yılı başında vefat eden Prof. Dr. Abdullah Emin Akay'ın bilimsel etkisinin sürmesinin okul için kıymetli bir miras olduğunu ifade etti ve merhuma rahmet diledi.

BTÜ'nün listede yer alan akademisyen sayısındaki düzenli artış, kurumun araştırma odağını güçlendirdiğini ve uluslararası görünürlüğünü artırdığını ortaya koyuyor. Üniversitenin gelecek dönemlerde de bu ivmeyi koruması, hem kurum içi destek mekanizmaları hem de uluslararası iş birlikleri açısından takip edilecek önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

BTÜ REKTÖRÜ PROF. DR. NACİ ÇAĞLAR