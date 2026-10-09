Adü’de veteriner öğrencileri sanal gerçeklik ve üç boyutlu modellerle anatomiyi derinlemesine inceliyor

DijiLab ile veteriner anatomi eğitimi hibrit modele taşındı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde kurulan Sanal Gerçeklik (VR) ve Üç Boyutlu Model (3D) Destekli Veteriner Hekimliği Eğitim ve Uygulama Simülasyonları Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı (DijiLab), 2026-2027 Akademik Yılı Güz Yarıyılı ile birlikte öğrencilerin aktif kullanımına sunuldu. Laboratuvar, geleneksel anatomi öğretimini destekleyecek dijital araçları eğitim programına entegre ediyor.

Laboratuvarın teknik altyapısı:

DijiLab yaklaşık 100 metrekarelik bir alanda konumlandırıldı. Kurulum kapsamında 5 sanal gerçeklik çalışma istasyonu, 5 tablet bilgisayar, 3 büyük etkileşimli ekran ile üç boyutlu model geliştirme altyapısı yer alıyor. Bu donanım aynı anda yaklaşık 20 öğrencinin uygulama yapmasına olanak sağlarken, öğrenciler ders saatleri dışında da kurum hesapları üzerinden bireysel çalışma yapabiliyor.

Laboratuvarın donanımı, etkileşimli görüntüleme ve taşınabilir cihazlarla birleşerek öğrencilerin anatomik yapıların farklı açılardan incelenmesine, katmanların ayrılmasına ve kesitsel değerlendirmeler yapılmasına imkan tanıyor. Sistem, farklı türlere ait anatominin karşılaştırmalı incelenmesini de destekliyor.

Dijital içerikler ve modelizasyon süreçleri:

DijiLab kapsamında at, sığır, köpek ve kediye ait anatomik materyaller bilgisayarlı tomografi (BT) ve üç boyutlu yüzey tarama yöntemleriyle dijitalleştirildi. Elde edilen verilerden oluşturulan eğitim modellerinde iskelet, kas, dolaşım, sinir, solunum, sindirim ve ürogenital sistemlere ait üç boyutlu temsiller yer alıyor.

Ayrıca seçilen anatomik yapılar üç boyutlu yazıcılarla fiziksel eğitim materyaline dönüştürüldü; böylece sanal ve fiziksel örnekler birlikte kullanılabiliyor. Bu yaklaşım, öğrencilerin hem dokunsal hem görsel öğrenme kanallarını desteklemeyi amaçlıyor.

Uygulamalar, geleneksel kadavra ve laboratuvar çalışmalarının yerine geçmekten ziyade onları tamamlayan bir hibrit eğitim modelinin parçası olarak kurgulandı. İlk uygulama döneminde yaklaşık 80 birinci sınıf öğrencisi ve 7 akademik personel sistemden faydalandı; uygulamaların rutin anatomi eğitimine başarıyla entegre edildiği bildirildi.

Projede oluşturulan dijital anatomi ve kadavra arşivi, eğitimde tekrar edilebilirlik ve erişilebilirlik sağlarken, modellenebilir altyapı sayesinde ilerleyen dönemlerde yeni tür ve yapıların eklenmesine imkan veriyor.

Projenin yürütülmesi ve yaygınlaştırılması açısından da adımlar atıldı: ADÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen VTF-25001 kodlu proje kapsamında geliştirilen DijiLab’ın kuruluş ve uygulama süreci hakkında hazırlanan bilimsel çalışma Fakültemiz dergisinde yayımlandı.

Doç. Dr. İ. Gökçe Yıldırım ve çalışma arkadaşlarının kaleme aldığı "Dijital Hayvan Anatomi ve Yenilikçi Uygulama Simülasyon Laboratuvarının Kurulması: Geliştirilmesi ve Uygulanma Aşamaları" başlıklı makale, 2026 yılında Animal Health, Production and Hygiene dergisinin 15. cilt, 4. sayısında yayımlandı ve DOI: 10.53913/aduveterinary.2011681 numarasını aldı.

Proje yürütücülüğünü ADÜ Veteriner Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Cavit KUM, proje sorumluluğunu ise Doç. Dr. İ. Gökçe YILDIRIM yürütüyor. DijiLab, 2026-2027 Güz Yarıyılı itibarıyla düzenli kullanımda olup fakültenin dijital eğitim ve simülasyon kapasitesine katkı sunmaya devam ediyor.

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