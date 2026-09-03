Karabük göletlerine yeni soluk: 105 bin yavru balık salındı

Karabük'te, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında il genelindeki göl ve göletlere 105 bin yavru balık bırakıldı.

çalışmanın hedefleri:

Proje, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını sağlamak, gelecek nesillere sağlıklı su kaynakları bırakmak ve iç sulardaki su ürünleri stoklarını desteklemek amacıyla planlandı ve uygulandı.

balıklandırılan göletler:

Çalışma kapsamında, Ovacık ilçesindeki Hatipoğlu Göleti, Eskipazar ilçesindeki Ova Göleti ile Eflani ilçesindeki Bostancı, Kadıköy, Ortakcılar ve Gökgöz göletlerine yavru balık salımı gerçekleştirildi.

program ve katılımcılar:

Ovacık Hatipoğlu Göleti'nde düzenlenen programa Ovacık Kaymakamı Öznur Güler Kıyak, Ovacık Belediye Başkanı Ahmet Şahin, İl Müdür Vekili Fatoş Şahin, Ovacık İlçe Müdürü Ramazan Şahin, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Erhan Yüzbaşıoğlu ile teknik personel katıldı.

Gerçekleştirilen balıklandırma, bölgedeki içsu balıkçılığının desteklenmesi ve doğal stokların güçlendirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

KARABÜK’TE GÖL VE GÖLETLERE 105 BİN YAVRU BALIK BIRAKILDI