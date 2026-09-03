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Karabük göletlerine yeni soluk: 105 bin yavru balık salındı

Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında Karabük'te Ovacık, Eskipazar ve Eflani'deki göl ve göletlere toplam 105 bin yavru balık bırakıldı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 18:07

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EDİTÖR: Aslı Han

Karabük göletlerine yeni soluk: 105 bin yavru balık salındı

Karabük göletlerine yeni soluk: 105 bin yavru balık salındı

Karabük'te, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında il genelindeki göl ve göletlere 105 bin yavru balık bırakıldı.

çalışmanın hedefleri:

Proje, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını sağlamak, gelecek nesillere sağlıklı su kaynakları bırakmak ve iç sulardaki su ürünleri stoklarını desteklemek amacıyla planlandı ve uygulandı.

balıklandırılan göletler:

Çalışma kapsamında, Ovacık ilçesindeki Hatipoğlu Göleti, Eskipazar ilçesindeki Ova Göleti ile Eflani ilçesindeki Bostancı, Kadıköy, Ortakcılar ve Gökgöz göletlerine yavru balık salımı gerçekleştirildi.

program ve katılımcılar:

Ovacık Hatipoğlu Göleti'nde düzenlenen programa Ovacık Kaymakamı Öznur Güler Kıyak, Ovacık Belediye Başkanı Ahmet Şahin, İl Müdür Vekili Fatoş Şahin, Ovacık İlçe Müdürü Ramazan Şahin, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Erhan Yüzbaşıoğlu ile teknik personel katıldı.

Gerçekleştirilen balıklandırma, bölgedeki içsu balıkçılığının desteklenmesi ve doğal stokların güçlendirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

KARABÜK’TE GÖL VE GÖLETLERE 105 BİN YAVRU BALIK BIRAKILDI

KARABÜK’TE GÖL VE GÖLETLERE 105 BİN YAVRU BALIK BIRAKILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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