Mali müşavirlerin yeni çağı: dijital çözümlerle ofis süreçleri kolaylaşıyor

Mali müşavirlikte dijital dönüşüm Samsun'da anlatıldı

Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim programı, mali müşavirlerin yoğun katılımıyla tamamlandı. Etkinlikte mesleğin dijitalleşme süreci, yeni nesil yazılım teknolojileri ve ofis içi operasyonları basitleştirecek dijital platformlar detaylı şekilde ele alındı.

Programda hangi konular işlendi:

Sunumlarda, işlemlerin hızlanmasına ve hata payının azalmasına odaklanan çözümler tanıtıldı. Özellikle mali müşavirlerin sicil işlemlerini kolaylaştıran dijital uygulamalar ve mesleki süreçlerde verimliliği artırmaya yönelik yazılımsal yenilikler katılımcılara aktarıldı. Soru cevap bölümlerinde katılımcıların merak ettiği uygulama detayları ve geçiş süreçleri değerlendirildi.

Uzman görüşleri ve katılımcı profili:

Muhammet Üstün etkinlikte dijital dönüşümün mali müşavirlik mesleğinde en hızlı hissedilen değişimlerden biri olduğunu belirtti. Üstün, mesleki verimliliği artıracak, zaman kaybını azaltacak yeni teknolojilerin tanınmasının önemine vurgu yaptı ve bu buluşmanın yalnızca bir yazılım tanıtımı olmadığını, mesleğin geleceğinin konuşulduğu bir platform olduğunu ifade etti.

Programda konuşmacı olarak Osman Arslan, Muhammet Üstün, Alper Erdem, Tuğba Uğur, Gökhan Tufan Uymaz, Süleyman Mançur, Cenk Batur, Oğuzhan Yazıcıoğlu ve Sinem Yıldırım yer aldı. Alanında uzman isimlerin sunumları, katılımcılara uygulama örnekleri ve entegrasyon süreçleri hakkında pratik bilgiler sundu.

Etkinlik, katılımcılar arasında karşılıklı deneyim paylaşımına imkân verdi ve katılımcıların dijitalleşme sürecine yönelik sorularının yanıtlandığı interaktif oturumlarla zenginleşti. Program hediyelerle yapılan çekilişle son buldu.

SAMSUN’DA DÜZENLENEN “MALİ MÜŞAVİRLİKTE DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE YENİ NESİL ÇÖZÜMLER” EĞİTİM PROGRAMI, MALİ MÜŞAVİRLERİN YOĞUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. SAMSUN SMMM ODASI TOPLANTI SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROGRAMDA, MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİNDE YAŞANAN DİJİTAL DÖNÜŞÜM, YENİ NESİL YAZILIM TEKNOLOJİLERİ VE MESLEKİ SÜREÇLERİ KOLAYLAŞTIRMAYA YÖNELİK DİJİTAL ÇÖZÜMLER ELE ALINDI.