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Bursa'da alkolmetreyle tartışan sürücünün savunması şaşırttı

Bursa Osmangazi'de trafik uygulamasında 0,83 promil çıkan genç sürücü, alkolmetrenin hatalı olduğunu iddia edip polisle tartıştı; ehliyete 6 ay el konuldu.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 10:25

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 10:30

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bursa'da alkolmetreyle tartışan sürücünün savunması şaşırttı

Olayın gelişimi:

Osmangazi ilçesinde düzenlenen trafik uygulamasında durdurulan genç sürücüye yapılan alkol kontrolünde 0,83 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ölçüm sonucunu kabul etmeyen sürücü, alkolmetrenin hatalı ölçüm yaptığını ileri sürerek ekiplerle tartışmaya başladı.

Sürücü, yakınlarının da desteğini alarak iddiasını sürdürdü ve 'Ben alkol içmedim, alkollü çıktım' şeklinde savunma yaptı. Aracını teslim etmek istemeyen genç bir süre polisle anlaşmazlık yaşadı ve tartışma büyüdü.

Tartışma ve polis müdahalesi:

Çevredeki polis memurlarından biri, sürücünün konuşması esnasında alkollü olduğunu kokusundan da tespit etti. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan sürücü, alkolmetresin yanlış ölçüm yaptığı yönündeki iddiasını sürdürmekte zorlandı ve sonunda yapılan tespitleri kabul etti.

Yasal işlem ve sonuç:

Yaşananların ardından sürücü hakkında işlem başlatıldı. Alkollü araç kullanmaktan sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu ve hakkında 25 bin lira idari para cezası uygulandı. Olay, trafik denetimlerinin ve alkol kontrollerinin sonuçlarının sürücüler tarafından sorgulanabileceğini gösterdi.

Gösterilen dirence karşın ekiplerin tespitleriyle sonlanan uygulama, trafik güvenliği kurallarının uygulanmasının ve ihlallerin cezalandırılmasının bir örneği olarak kayıtlara geçti.

BURSA&#039;DA TRAFİK UYGULAMASINDA 0,83 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKAN GENÇ SÜRÜCÜ, ALKOLMETRENİN HATALI ÖLÇÜM...

BURSA'DA TRAFİK UYGULAMASINDA 0,83 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKAN GENÇ SÜRÜCÜ, ALKOLMETRENİN HATALI ÖLÇÜM YAPTIĞINI ÖNE SÜREREK POLİS EKİPLERİYLE TARTIŞTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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