Nevşehir trafiğinde durdurulan araçta 856 gram uyuşturucu ele geçirildi

Operasyon detayları:

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yürüttükleri çalışmalarda şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, narkotik köpeği ile birlikte yapılan incelemede 856 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adli süreç:

Uyuşturucuyla ilgili sürücü O.İ. gözaltına alındı. Şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

ARAÇTA NARKOTİK KÖPEĞİ İLE YAPILAN ARAMADA 856 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.