Dolar 49,8345 +0,11%
Euro 55,4352 +0,13%
Bist 11.160,01 +0,08%
Altın Gram 6.511,56 -0,26%
EUR/USD 1,1128 -0,02%
Brent Petrol 111,13 +1,57%
--°

Nevşehir trafiğinde durdurulan araçta 856 gram uyuşturucu ele geçirildi

Nevşehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin durdurduğu araçta 856 gram uyuşturucu ele geçirildi; sürücü O.İ. gözaltına alınıp tutuklandı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Nevşehir trafiğinde durdurulan araçta 856 gram uyuşturucu ele geçirildi

Operasyon detayları:

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yürüttükleri çalışmalarda şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, narkotik köpeği ile birlikte yapılan incelemede 856 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adli süreç:

Uyuşturucuyla ilgili sürücü O.İ. gözaltına alındı. Şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

ARAÇTA NARKOTİK KÖPEĞİ İLE YAPILAN ARAMADA 856 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.

ARAÇTA NARKOTİK KÖPEĞİ İLE YAPILAN ARAMADA 856 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Jandarma 32 ildeki operasyonda 560 kilogram uyuşturucu ve 435 bin 553 hap ele ge...
images

Giriş kapısının camı kırıldı, alkollü kişi ağır yaralandı
images

Sarıgül'ün koruması ifade verdi: üç yıl süren cinsel saldırı iddiası
images

Viranşehir'de geceleyin yağma suçundan aranan kişi jandarma tarafından yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Soma’da ana arter yenilendi: toz ve çamura veda

Jandarma 32 ildeki operasyonda 560 kilogram uyuşturucu ve 435 bin 553 hap ele geçirdi

Giriş kapısının camı kırıldı, alkollü kişi ağır yaralandı

alzheimer bakımında aile önlemleri ve bakıcının korunması

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı