Bursa'da Belene kampının unutulmayan tanıkları perdede

Bulgaristan'da 1984-1989 yılları arasında Türk asıllı vatandaşlara uygulanan zorla isim değiştirme ve asimilasyon politikalarını anlatan Belene Toplama Kampı'nın Son Tutsakları adlı belgesel, Bursa'da iki ayrı gösterimle izleyiciyle buluşuyor. Film, totaliter komünist rejim döneminde hukuksuz uygulamalar ve insan hakları ihlallerine ilişkin tanıklıkları merkezine alıyor.

belgeselin odağı:

Belgeselde, dönemin politikalarına karşı çıktıkları gerekçesiyle yargılanmaksızın Persin Adası'ndaki Belene Toplama Kampı'na gönderilenlerin ve ailelerinin yaşadıkları aktarılıyor. Filmde, BAHAD üyeleri arasından 1984-1987 yıllarında kamplara kapatılan ve halen hayatta olan 30 kişi ile eşlerinin tanıklıkları yer alıyor. Bu anlatılar; kimlik, insan onuru ve aile bağlarının nasıl zarar gördüğünü, toplumsal etkileri ve yaşanan acıları doğrudan aktarıyor.

gösterim ve söyleşi ayrıntıları:

Belgesel, Türkçe altyazılı ve ücretsiz olarak izlenebilecek. İlk gösterim 26 Kasım 2026 Perşembe günü saat 19.30'da Tayyare Kültür Merkezi'nde, ikinci gösterim ise 27 Kasım 2026 Cuma günü saat 15.00'te Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi Özel Harekât Polisi İlyas Kaygusuz Salonu'nda yapılacak.

Gösterimlerin ardından, Yeni Bulgar Üniversitesi (NBU) film ekibi ile belgeselde yer alan mağdurların katılımıyla bir söyleşi düzenlenecek; izleyiciler tanıklıklar ve yapım ekibiyle doğrudan etkileşim fırsatı bulacaklar.

Belgeselin yapımcılığını Prof. Dr. Lyudmil Hristov, yönetmenliğini Dimitır Kotsev, senaristliğini ise Hristo Hristov üstlendi. Film, Yeni Bulgar Üniversitesi ile Bulgaristan Hak ve Adalet Hareketi (BAHAD) iş birliğiyle hazırlandı ve tarihe tanıklık eden bu anlatının kamuoyuyla paylaşılması amaçlanıyor.

Yetkililer, geçmişte yaşanan hak ihlallerini görünür kılmayı hedefleyen bu önemli belgesel gösterimine tüm vatandaşları davet etti.

BULGARİSTAN'DA 1984-1989 YILLARI ARASINDA TÜRK ASILLI BULGARİSTAN VATANDAŞLARINA YÖNELİK UYGULANAN ZORLA İSİM DEĞİŞTİRME VE ASİMİLASYON POLİTİKALARININ ANLATILDIĞI "BELENE TOPLAMA KAMPI'NIN SON TUTSAKLARI" ADLI BELGESEL FİLM, BURSA'DA İKİ AYRI GÖSTERİMLE İZLEYİCİYLE BULUŞACAK.