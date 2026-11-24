Atakum’da öğretmenler için özel sanat günü

Atakum Belediyesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) iş birliğinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Yaşam Park Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi ev sahipliğinde özel bir program düzenlendi. Etkinlikte Yaşam Park’ın özel öğrencileri, öğretmenlerine adanmış bir konser ve dans gösterisi sundu.

etkinlik programı:

OMÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğrencileri, OMÜ Özel Eğitim Topluluğu üyeleri ile Yaşam Park’ın öğretmen ve öğrencilerinin katıldığı program, geniş bir repertuvarla ilerledi. Türk halk müziğinden Türk sanat müziğine, popüler eserlerden sevilen parçalara kadar uzanan seçkilerle katılımcılar farklı türlerde performans izledi.

Programda sazdan darbukaya çeşitli enstrümanlar kullanıldı; bunun yanında Yaşam Park öğrencilerinin OMÜ Özel Eğitim Bölümü öğrencileriyle birlikte hazırladığı dans koreografisi de etkinliğin öne çıkan anları arasında yer aldı. Sunulan performanslar katılımcılardan yoğun beğeni aldı ve merkez adeta bir sanat şölenine dönüştü.

mesajlar ve ziyaretler:

Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Burhan Dönmez, programda yaptığı konuşmada duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Atakum Belediyesi Yaşam Park Kültür Sanat ve Eğitim Merkezimizde belediyemizden hizmet alan özel bireylerimiz ve belediye çalışanlarımızla birlikte, burada çocuklarımıza eğitim veren öğretmenlerimizle 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

OMÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Görevlisi Ayfer Keskin de programda yer almaktan memnun olduğunu belirterek, "Bugün burada çocuklarımızın yanındayım. Özel Eğitim Topluluğu öğrencilerimiz, Atakum Belediyemiz ve kültürel dayanışmayı sağlayacak en önemli etken olan aileler ve onların çok kıymetli çocuklarıyla birlikteyiz. Bu özel programda çocukların sanatla buluştuğunu ve sanatın ortak dili olduğunu bir kez daha gördüm. Böylesine özel bir programa çağrılmaktan ayrıca gurur duydum. Herkesin emeğine sağlık" dedi.

Etkinlik kapsamında Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel de kent içindeki okulları ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi. Öğrenim gördüğü Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmenlerle hatıralarını paylaşan Türkel, ayrıca hastanede tedavi gören öğretmenleri ziyaret edip çiçek takdim etti ve eğitimcilere desteklerini iletti.

Renkli ve duygulu anlarla geçen program, katılımcıların birlikte pasta kesmesiyle sona erdi; gün, öğretmenlere yönelik takdir ve dayanışma vurgusuyla tamamlandı.

SAMSUN'UN ATAKUM BELEDİYESİ VE ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİYLE YAŞAM PARK KÜLTÜR SANAT VE EĞİTİM MERKEZİ'NDE 24 KASIM ÖZEL PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. YAŞAM PARK'IN ÖZEL ÖĞRENCİLERİ PROGRAMDA, ÖĞRETMENLER İÇİN KONSER VERDİ.