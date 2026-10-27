Bursa'da denetimde araçta bin 260 litre etil alkol bulundu

Bursa'da jandarma denetiminde büyük miktarda etil alkol ele geçirildi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli ekiplerin yaptığı kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında bir araçta yapılan aramada önemli miktarda etil alkol bulundu. Operasyon, bölgedeki rutin denetimlerin bir parçası olarak gerçekleştirildi.

operasyon ayrıntıları:

Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu araçta alkollü içki yapım ve üretiminde kullanılan bin 260 litre etil alkol ele geçirildi. Elde edilen miktar, piyasaya sürülmeden önce yapılan operasyon sayesinde engellendi.

soruşturma ve hukuki süreç:

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı ve adli süreç başlatıldı. Jandarma ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik denetimlere devam edeceklerini bildirdi.

BURSA’DA KAÇAKÇILIĞIN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YAPILAN OPERASYONLARDA ARAÇTA YAPILAN BİR ARAMADA BİN 260 LİTRE ALKOLLÜ İÇKİ YAPIM VE ÜRETİMİNDE KULLANILAN ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ.