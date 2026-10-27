Ev sahibi Alanya'da gol şovu: Serenity Alanya Belediyespor son 16'da

Serenity Alanya Belediyespor son 16'ya yükseldi

World Winners Cup Alanya 2026'da ev sahibi Serenity Alanya Belediyespor, A Grubu'ndaki ikinci maçında Gürcistan temsilcisi Batumi SC'yi farklı geçti. Alanya ekibi sahadan 12-2 galip ayrılarak son 16 turuna adını yazdırdı.

maç ve goller:

Karşılaşmada günün yıldızı, kaleyi dört kez havalandıran İspanyol oyuncu Llorenç oldu. İlk maçta da ağları sarsan Llorenç, turnuvadaki gol sayısını 5'e çıkardı. Alanya'nın diğer gol dağılımı ise şöyle gerçekleşti: Barış üç, Cem iki, Bruno, Volkan ve kaleci Madsen birer gol.

kaptan cem keskin'in değerlendirmesi:

Maçın ardından iki gol kaydeden kaptan Cem Keskin, takımın organizasyon ve hedefleri hakkında şunları söyledi: "Alanya’da çok güzel bir organizasyon gerçekleştiriliyor. 2010 yılından bu yana Alanyaspor formasıyla mücadele ediyorum ve bununla gurur duyuyorum. Turnuvaya ikide iki yaparak başladık. İlk maçlar her zaman zordur ancak ikinci karşılaşmamızda iyi bir skor elde ettik. Takım arkadaşlarımızla sürekli iletişim hâlindeyiz ve aramızda çok güzel bir aile ortamı var. Yarın Kosta Rika ekibiyle grup liderliği için önemli bir maça çıkacağız. Bu karşılaşmayı kazanarak son 16 turuna kura avantajıyla girmek istiyoruz. Ev sahibi olarak hedefimiz elbette şampiyonluk. Güzel başlangıcımızı sürdürerek turnuvayı istediğimiz şekilde tamamlamayı hedefliyoruz."

alanya b'nin galibiyeti ve yarınki program:

Turnuvada Alanya'yı temsil eden Alanya Belediyespor B de günü galibiyetle tamamladı. Portekizli CB Viseu karşısında ilk periyodu 1-0 geride kapatan Alanya B, ikinci periyotta Denis'in üst üste attığı üç golle üstünlüğü ele geçirdi. Üçüncü periyotta Murat ve Daniil'in golleriyle maç 5-1 sonuçlandı.

Serenity Alanya Belediyespor yarın saat 15.30'da grubun diğer yenilgisiz takımı Kosta Rika temsilcisi C.Y. Limon ile karşılaşacak. Maç TRT Spor ve D-Smart ekranlarından canlı yayınlanacak. Her iki takım da çıktıkları iki maçı kazanıp son 16 biletini garantiledi; bu randevu grup liderliği için belirleyici olacak. Alanya hücum hattı iki maçta rakip filelere 17 gol gönderirken, C.Y. Limon Batumi'yi 6-2, BSC Sofia'yı 8-2 mağlup etmiş ve kalesinde yalnızca 4 gol görmüştü.

Alanya Belediyespor B ise yarın saat 12.45'te Çekya'nın SK Bosnia Teplice takımıyla karşılaşacak; iki takımın da 3 puanı bulunduğundan galip gelen ekip B Grubu'ndan son 16'ya yükselecek.

Erkeklerde sekiz grupta ilk iki sırayı alan takımlar, yarın oynanacak son grup maçlarının ardından belli olacak. Son 16 turunun eşleşmeleri ise yarın akşam saat 20.30'da düzenlenecek kura çekimiyle belirlenecek.

WORLD WİNNERS CUP ALANYA 2026’DA EV SAHİBİ SERENİTY ALANYA BELEDİYESPOR, A GRUBU’NDAKİ İKİNCİ MAÇINDA GÜRCİSTAN’IN BATUMİ SC TAKIMINI 12-2 MAĞLUP ETTİ VE SON 16 TURUNA YÜKSELDİ