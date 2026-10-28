Bursa'da imsakta ezan, 30 dakika sonra cemaat: kış dönemi uygulaması başlıyor

uygulamanın detayları:

Bursa'da sabah namazının cemaatle kılınmasını kolaylaştırmak amacıyla kış dönemine özgü bir düzenleme hayata geçiriliyor. Buna göre sabah ezanları imsak vaktinde okunacak; sabah namazı ise ezanın okunmasının ardından 30 dakika sonra kılınacak. Uygulama, sabah vakitlerinin mesai saatlerine yakın olduğu kış aylarında çalışanların camide cemaatle namaz kılabilmesini kolaylaştırmayı hedefliyor.

uygulamanın uygulanacağı dönem ve amaç:

Düzenleme 1 Kasım 2026 ile 9 Mart 2027 tarihleri arasında uygulanacak. Yetkililer, uygulamanın özellikle işe gitmeden önce ibadet etmek isteyen vatandaşlara zaman kazandıracağını ve cami cemaatlerinin oluşmasını kolaylaştıracağını belirtiyor. Değişiklik, kış mevsiminde sabah vaktinin daha geç olmasının yarattığı planlama zorluklarına cevap vermeyi amaçlıyor.

kapsam ve ilçeler:

Yeni uygulama Bursa'nın Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu ve Kestel ilçelerinde devreye alınacak. Bu ilçelerde belirlenen tarihler içinde bütün sabah ezanları imsak vaktinde okunacak; aynı camilerde kılınacak sabah namazları ise ezandan yarım saat sonra başlayacak. Uygulamanın saha uygulaması, mahallelerdeki cami duyuruları ve ilanlarla duyurulacak.

Vatandaşlardan uygulama süresince duyurulara dikkat etmeleri ve cemaat düzenine uygun hareket etmeleri, ibadetlerin düzenli olarak cemaat halinde yerine getirilebilmesi açısından önem taşıyor.

BURSA ULUCAMİ (ARŞİV)