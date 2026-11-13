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bursa’da istihdam buluşmaları firmalarla nitelikli iş gücünü buluşturuyor

BTSO Altıparmak İstihdam Merkezi'nde Fenese Kalıp için düzenlenen buluşmaya yaklaşık 90 aday başvurdu; 25 adayın işe uygunluğu olumlu bulundu ve süreç ilerliyor.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 10:20

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EDİTÖR: Berk Doğan

bursa’da istihdam buluşmaları firmalarla nitelikli iş gücünü buluşturuyor

BTSO Altıparmak İstihdam Merkezi iş arayanlarla firmaları bir araya getiriyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Altıparmak İstihdam Merkezi çatısı altında yürütülen çalışmalar, bölgedeki nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik yeni bir buluşmayla devam etti. Osmangazi Belediyesi ve İŞ-KUR iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Fenese Kalıp firmasının personel taleplerine yönelik görüşmeler yapıldı.

görüşmeler ve istihdam sonuçları:

Gün boyunca firma yetkilileriyle birebir görüşme imkânı bulan yaklaşık 90 adayın başvuruları alındı. Teknik pozisyonlar için gerçekleştirilen değerlendirmelerde, adayların mesleki tecrübeleri ve teknik yeterlilikleri ele alındı; görüşmeler sonucunda yaklaşık 25 adayın değerlendirmesi olumlu sonuçlandı. Fenese Kalıp bünyesinde aranan roller arasında robot kaynak operatörü, pres tezgâhı operatörü, bıçak taşlama tezgâhı operatörü, kaplama operatörü ve CNC torna tezgâhı operatörü yer aldı.

adayların deneyimleri ve merkezin rolü:

Pres tezgâhı operatörü pozisyonuna başvuran Onur Kayıkçı, merkez sayesinde firma ile doğrudan iletişim kurabildiğini belirterek görüşmesinin olumlu geçtiğini aktardı. Kayıkçı, firma yetkililerinden çalışma şartları ve görev tanımıyla ilgili detaylı bilgi alma fırsatı bulduğunu, istihdam merkezlerinin iş arayanlarla işverenleri hızlıca buluşturmasının değerli olduğunu vurguladı.

Benzer şekilde Yahya Yakupoğlu da başvurusunu teslim ettiğini ve görüşmenin verimli geçtiğini söyledi. Yakupoğlu, daha önce üretim ve pres operatörlüğü deneyimi olduğunu belirterek doğrudan işverenle görüşebilmenin hem iş arama sürecini kolaylaştırdığını hem de firmaların beklentilerini daha yakından öğrenme imkânı sunduğunu ifade etti.

Merkezin 2026 yılı faaliyetlerine bakıldığında, yıl boyunca 30’a yakın istihdam buluşması gerçekleştirildiği ve bu buluşmalara yaklaşık 2 bin 500 kişinin iş başvurusunda bulunduğu kaydedildi. BTSO Altıparmak İstihdam Merkezi, bölgedeki işgücü eşleştirmesini hızlandırmaya yönelik etkinliklerine devam etmeyi planlıyor.

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO) ÖNCÜLÜĞÜNDE, OSMANGAZİ BELEDİYESİ VE İŞKUR İŞ BİRLİĞİYLE...

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO) ÖNCÜLÜĞÜNDE, OSMANGAZİ BELEDİYESİ VE İŞKUR İŞ BİRLİĞİYLE FAALİYETLERİNİ SÜRDÜREN BTSO ALTIPARMAK İSTİHDAM MERKEZİ, İŞ ARAYANLARLA FİRMALARI BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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